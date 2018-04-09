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Şişli'de Trafik Kazası 3 Kişi Yaralandı

İstanbul Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

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Şişli'de Trafik Kazası 3 Kişi Yaralandı

İstanbul Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

09 Nisan 2018 Pazartesi 22:38
Şişli'de Trafik Kazası 3 Kişi Yaralandı

İstanbul Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, iki şeridin de trafiğe kapatılması sonucunda uzun araç kuyrukları oluştuğu bildirildi.

Kaza , Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde akşam saatlerinde meydana geldi. Hüseyin Sönmez idaresindeki otomobil bulvar üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Onur Engin yönetimindeki otomobile çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle Sönmez'in idaresindeki otomobil takla attı. Kazada iki aracın sürücüsü ve Gülnur Sönmez yaralandı.  Yaralılar olay yerindeki ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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