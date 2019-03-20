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Şırnak'tan Acı Haber: Şehidimiz ve Yaralımız Var!

Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerimiz şehit olurken 1 askerimiz de yaralandı.

Şırnak'tan Acı Haber: Şehidimiz ve Yaralımız Var!

Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerimiz şehit olurken 1 askerimiz de yaralandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:49
Şırnak'tan Acı Haber: Şehidimiz ve Yaralımız Var!

Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerimiz şehit olurken 1 askerimiz de yaralandı.

Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bu sabah saat 05.30 sıralarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı personel, helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 20.03.2019 12:18
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