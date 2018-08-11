Şırnak'ta şehit edilen 2 askerin intikamı alındı!

Şırnak iline bağlı Akçay mevkiinde operasyon düzenleyen birliklere EYP saldırısı düzenleyerek iki askerin şehit olmasına neden olan Halit Ericek isimli hain terörist öldürüldü.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Şırnak'ın Küpeli Dağı bölgesinde 7 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Redur Koçer kod isimli Halit Ericek adlı hain terörist olduğu bilgisi aktarıldı.

İsmi geçen teröristin, 19 Haziran 2018 tarihinde Şırnak/Akçay bölgesindeki operasyon birliklerine el yapımı patlayıcı saldırısı düzenleyerek iki askerin şehit olmasına yol açan terörist olduğu tespit edildi.

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