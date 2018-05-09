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Şırnak'tan Acı Haber: Sel Sularına Kapılan 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Acı haber Şırnak'tan geldi. Edinilen bilgilere göre Şırnak'ta meydana gelen olayda 2 çocuk suya kapıldı. Şiddetli yağış nedeniyle taşan derenin sularına kapılan çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Şırnak'tan Acı Haber: Sel Sularına Kapılan 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Acı haber Şırnak'tan geldi. Edinilen bilgilere göre Şırnak'ta meydana gelen olayda 2 çocuk suya kapıldı. Şiddetli yağış nedeniyle taşan derenin sularına kapılan çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:53
Şırnak'tan Acı Haber: Sel Sularına Kapılan 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Son dakika haberi Şırnak'tan geldi. Alınan son bilgilere göre sele kapılan 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kumçatı beldesinde yaşadıkları öğrenilen 14 ile 15 yaşlarındaki Mehmet Zeyrek ve Agit Güler adlı iki çocuk, bugün sabah saatlerinde Besta Sor Deresi'nden geçmeye çalışırken, suya kapıldı.

AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE SU YÜKSELDİ

Aşırı yağış nedeniyle suyun yükseldiği derede suya kapılan ve kaybolan çocukların bulunması için blge halkı ve bölgyee çağrılan ekipler tarafından çalışma başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonrası iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

KÖRÜLERİ YIKTI

İHA'nın son dakika olarak geçtiği haberine göre ise Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gündür aralıksız devam eden yağmur nedeniyle dere suları yükseldi ve ilçe sular altında kaldı. Günlük yaşamı ciddi derecede etkileyen sağanak yağış nedeniyle ilçeye bağlı bazı köy bağlantısı yapan köprüler yıkıldı. Köprüler yıkılınca vatandaşlar bölgede mahsur kaldı. Yağmur suları ile coşan ve debisi oldukça yükselen Habur Çayı ise önüne aldığı her şeyi alıp götürdü, çay kenarında bulunan bir çok tarla, bağ ve bahçeyi kullanılmaz hale getirdi ve ürünler telef oldu.

ÜÇ GÜNDÜR..

Bolağaç köyünde ikamet etmekte olan vatandaşlardan Ömer Üce isimli kişi, sel sularının evlerine kadar geldiğini, 3 gündür yağmur nedeniyle evlerinde oturamaz hale geldiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Yağmur nasıl geliyorsa öyle içeri geliyor. Bu 3 gündür biz ayaktayız, halılarımız sular altında kaldı. Çocuklarım yatamıyor. Evimiz rutubetli oldu. Evin arkasına duvar yapılmadığı sürece bu sıkıntıyı yaşıyor olacağız. Maddi durumum yok bu yüzden yetkililere sesleniyorum bir kepçe ile 4 saatte işimizi hallederler her yıl bu çileyi çekiyoruz"

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