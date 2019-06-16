Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 24°
sağanak
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90787
ALTIN
254.429
DOLAR
5.8790
STERLIN
7.4010
EURO
6.5887
Bir dakika yüzünden YKS'ye giremedi
YKS'nin birinci oturumu başladı
İstinaftan 2 yıl evliliğe 2 yıl nafaka
Facebook Para Dağıtacak! Facebook'tan Nasıl Para Kazanabilirsiniz?
Efsane Futbolcusu Hayatını Kaybetti!

Şırnak'tan acı haber: 1 askerimiz şehit, 8 terörist öldürüldü !

Şırnak'ın İdil ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışmada 8 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Şırnak'tan acı haber: 1 askerimiz şehit, 8 terörist öldürüldü !

Şırnak'ın İdil ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışmada 8 terörist ise etkisiz hale getirildi.

16 Haziran 2019 Pazar 13:46
Şırnak'tan acı haber: 1 askerimiz şehit, 8 terörist öldürüldü !

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nca İdil ilçesindeki Cehennem Deresi bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe’ adı verilen operasyonda güvenlik güçleri, PKK’lı teröristlere temas sağladı. Çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada yaralanan 1 asker ise bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Asker Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı asker, burada yapılan tüm müdahaleye karşın şehit oldu.

Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonun devam ettiği belirtildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
şırnak tan acı haber askerimiz şehit terörist öldürüldü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı yayında Atatürk için skandal sözler!
Canlı yayında Atatürk için skandal sözler!
EN ÇOK YILMAZ SOYADINI KULLANIYORUZ
EN ÇOK YILMAZ SOYADINI KULLANIYORUZ
14 yaşındaki kızını hamile bırakan baba tutuklandı
14 yaşındaki kızını hamile bırakan baba tutuklandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim