Şırnak'ta tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 1 ölü, 2 yaralı

Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde yol yapımında görevli işçilerin bulunduğu iş makinesinin geçişi sırasında PKK'lılar tarafından önceden tuzaklanan patlayıcı infilak etti.
Saldırıda bir işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 işçi askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, bölgede operasyon başlattı.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA