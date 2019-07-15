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Şırnak'ta tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lılarca önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Şırnak'ta tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lılarca önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:22
Şırnak'ta tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 1 ölü, 2 yaralı

Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde yol yapımında görevli işçilerin bulunduğu iş makinesinin geçişi sırasında PKK'lılar tarafından önceden tuzaklanan patlayıcı infilak etti.

Saldırıda bir işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 işçi askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, bölgede operasyon başlattı. 

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