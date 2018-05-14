Şırnak'ta PKK'dan Jandarma'ya Hain Saldırı: 1'i Ağır 2 Asker Yaralandı

Şırnak'tan son dakika haberi geldi. Edinilen son bilgilere göre Şırnak'ın İdil ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada iki askerimiz yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen son dakiak bilgilerine göre, İdil ilçesi Haberli Jandarma Karakolu ekiplerine sabah saatlerinde yol arama faaliyeti yürüttükleri esnada bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu.

Düzenlenen hain saldırıya jandarma ekipleri tarafından anında karşılık verildi. Jandarma ekiplerinin hain saldırıya karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada biri ağır iki asker yaralandı.

Yaralı askerler askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi burada yapıldı.

Ağır yaralı asker buradaki müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı.

Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı ve bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi.

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