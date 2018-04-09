Şirket Müdürü Çalışanların Karısını Arayarak Öyle Şeyler Söyledi ki..

İşçilerin karılarını arayarak dedikodu yapan müdür işten kovuldu.

Bir işyerinde müdür olarak çalışan kişinin, personellerin eşlerini arayarak 'kocan falan çalışan kadınla samimi' benzeri dedikodu yaptığı iddia edildi. Bu iddia üzerine işten atılan kişi, haksız yere kovulduğu gerekçesiyle Antalya 3. İş Mahkemesinde işe iade davası açtı. Müdür, feshin haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini istedi.

Davalı şirket avukatı ise davacının yönetici konumunda olmasına rağmen iş yerinde sürekli dedikodu yapmak suretiyle huzursuzluk çıkardığını, işyeir huzurunu bozduğu, çalışanların eşlerini arayıp onlarla, iş yerinde çalışan eşleriyle ilgili mahrem bilgileri paylaştığı ve aile faciasına neden olduğunı iddia etti. Avukat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hatta bir çalışanın bu yüzden boşanma aşamasına geldiğini, davacının şirketin çalışma düzenini bozduğunu, davacının sözü edilen davranışları gerçekleştirirken şirket telefonundan SMS göndererek şirketin imkanlarını kullandığını unutmamak gerekir. Çalışanlara karşı küfürlü ve kaba cümleler sarf ettiğini, savunmasında da bu davranışlarını ikrar ettiğini, bu nedenlerle iş akdinin geçerli nedenle feshedildiğini belirtmek isterim"

MAHKEME EMSAL KARAR VERDİ

Mesajların şirket telefonundan gönderilmesi, aile arasında huzursuzluk çıkması gibi nedenleri göz önüne alan mahkeme kararı doğru buldu. Mahkeme kararı şu şekilde;

"Bununla birlikte, dosyada bulunan davacının savunması, çok sayıda mesaj, mail ve davalı tanığı beyanından müdürün dedikodu yaptığı anlaşılmaktadır. Davacıyla sözü edilen çalışanların eşleri arasında aldatma-aldatmama, işten çıkarma-çıkarmama üzerine gece yarılarına kadar devam eden bir mail ve mesaj trafiği yaşandığı anlaşılmaktadır. Davacının toplam 11 sayfadan oluşan savunması ve davacı tarafça sunulan mesaj ve mail içerikleri ve fesih bildiriminde gösterilen sebeplerle birlikte değerlendirildiğinde, yaşanan bu olaylara; davacının davranışının sebep olduğu, olayların iş yerinde huzursuzluğa yol açtığı ve işleyişi bozduğu açıktır. Kaldı ki mahkemece, olay ve deliller tartışılmamış, olayın neden geçerli fesih nedeni oluşturmadığı gerekçelendirilmemiş, sadece davalının olayları ispat edemediği şeklinde soyut bir gerekçeyle karar verilmiştir. Oysa, dosya kapsamına göre işveren açısından bu ilişkinin yürütülmesinin çekilmez hale geldiği toplanan delillerle sabittir. Davalı işverenin biçimsel koşullara uygun şekilde iş akdini feshettiği görüldüğünden, mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına oy birliğiyle kesin olarak karar verilmiştir"

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