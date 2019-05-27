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Sınırda Patlama! Yaralı Asker Var!

Türkiye-İran sınırında teröristler tarafından döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha etme çalışması sırasında patlama meydana geldi 1 asker yaralandı.

Sınırda Patlama! Yaralı Asker Var!

Türkiye-İran sınırında teröristler tarafından döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha etme çalışması sırasında patlama meydana geldi 1 asker yaralandı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:04
Sınırda Patlama! Yaralı Asker Var!

Edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırı Aralık ilçesi yakınlarında teröristlerce döşenen EYP’yi imha etme çalışması sırasında patlama meydana geldi. Jandarma bomba imha uzmanı 1 asker EYP’nin patlaması sonucu sağ elinden yaralandı. Sağ elinden yaralanan ve parmakları kopan asker, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı asker Erzurum’a sevk edildi. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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