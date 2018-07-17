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Sinem Gedik'ten Son Dakika Açıklaması Geldi

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in Ceceli hakkında uygunsuz görüntüleri servis ettiği iddia edildi. Bu iddialar sonrası Gedik'ten bir açıklama geldi.

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Sinem Gedik'ten Son Dakika Açıklaması Geldi

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in Ceceli hakkında uygunsuz görüntüleri servis ettiği iddia edildi. Bu iddialar sonrası Gedik'ten bir açıklama geldi.

17 Temmuz 2018 Salı 16:38
Sinem Gedik'ten Son Dakika Açıklaması Geldi

Mustafa Ceceli'nin geçtiğimiz yıl apar topar boşandığı eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar arasında ilişkisi olduğuna dair görüntüler mahkeme dosyasına konulmuş, ardından da internet ortamına yüklenmişti.

Bu iddialar gündeme bomba gibi düştü. Cengiz Semercioğlu'nun yaptığı ilk açıklamanın ardından görüntüleri Mustafa Ceceli'nin yaydığı iddiaları nedeniyle ünlü şarkıcı tepkilerin odağında oldu  Bugün başka bir iddia ortalığı karıştırdı. Sinem Gedik'in elinde eski eşi Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler olduğu haberleri sosyal medya üzerinde büyük bir hızla yayılmaya başladı.

Bu haberler üzerine Sinem Gedik avukatı aracılığıyla bir basın açıklaması yaptı. Yaptığı açıklamada Sinem Gedik'in acukat şu ifadeleri kullandı:

"BASIN YAYIN ORGANLARININ VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE

Bir kısım medyada yer alan, müvekkilim "Sinem Gedik'in elinde eski eşinin uygunsuz görüntülerinin olduğu" yönündeki haberler kesinlikle doğru değildir.
Bu ve yayın yasağı kapsamındaki diğer haberleri yapan yayın kuruluşlarının, daha önceki ihbarlarımıza uygun olarak söz konusu haberleri derhal kaldırmalarını, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağını bildiririz.

Sinem Gedik Vekili

Av. Eda Salman Bayraktar "

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaIntizarSinem GedikMustafa Ceceli
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