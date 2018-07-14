Sinem Gedik-İntizar İddiası Sonrası Flaş Gelişme: İlk Açıklama Geldi

Magazin gündemini sarsan haber bugün ortaya atıldı. Bu iddiaların ardından Mustafa Ceceli ve eski eşi Sinem Gedik arasındaki sular asla durulmadı ve bugün gelen iddiada Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar arasında ilişki yaşandığı, boşanmanın nedeninin de bu olduğu belirtildi.

Ceceli'nin oğlunun velayetini almak için açtığı davanın dosyasına girdiği, Cengiz Semercioğlu tarafından belirtilen iddia sonrası Sinem Gedik'tne açıklama geldi.

Haberin bugün tüm basın organlarında yayımlanmasının ardından Sinem Gedik harekete geçti. Sinem Gedik'in avukatı Eda Salman Bayraktar bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Müvekkilim Sinem Gedik hakkında eski eşi Mustafa Ceceli tarafından açılan velayetin değiştirilmesi davasıyla ilgili olarak, İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nin 13.07.2018 tarihli ara kararıyla, ilgili dosya hakkında yayın yasağına yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.

Müvekkilime karşı intikam saikiyle açılmış bu haksız davaya cevap hakkımızı en etkin şekilde kullanacağımızı bildirir; yargılama neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağına olan inancımızı kamuoyuyla saygı ile paylaşırız."

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