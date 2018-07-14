Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sinem Gedik-İntizar İddiası Sonrası Flaş Gelişme: İlk Açıklama Geldi

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik hakkında bomba bir iddia gündeme atıldı. İddialar sonrası Gedik, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.

banner396

Sinem Gedik-İntizar İddiası Sonrası Flaş Gelişme: İlk Açıklama Geldi

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik hakkında bomba bir iddia gündeme atıldı. İddialar sonrası Gedik, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:26
Sinem Gedik-İntizar İddiası Sonrası Flaş Gelişme: İlk Açıklama Geldi

Magazin gündemini sarsan haber bugün ortaya atıldı. Bu iddiaların ardından Mustafa Ceceli ve eski eşi Sinem Gedik arasındaki sular asla durulmadı ve bugün gelen iddiada Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar arasında ilişki yaşandığı, boşanmanın nedeninin de bu olduğu belirtildi. 

Ceceli'nin oğlunun velayetini almak için açtığı davanın dosyasına girdiği, Cengiz Semercioğlu tarafından belirtilen iddia sonrası Sinem Gedik'tne açıklama geldi. 

Haberin bugün tüm basın organlarında yayımlanmasının ardından Sinem Gedik harekete geçti. Sinem Gedik'in avukatı Eda Salman Bayraktar bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Müvekkilim Sinem Gedik hakkında eski eşi Mustafa Ceceli tarafından açılan velayetin değiştirilmesi davasıyla ilgili olarak, İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nin 13.07.2018 tarihli ara kararıyla, ilgili dosya hakkında yayın yasağına yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.

Müvekkilime karşı intikam saikiyle açılmış bu haksız davaya cevap hakkımızı en etkin şekilde kullanacağımızı bildirir; yargılama neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağına olan inancımızı kamuoyuyla saygı ile paylaşırız."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Yılın Skandalı Ortaya Çıktı: Sinem Gedik ile İntizar Arasında İlişki İddiası
Yılın Skandalı Ortaya Çıktı: Sinem Gedik ile İntizar Arasında İlişki İddiası
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSinem GedikMustafa CeceliIntizar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'ya Bir Darbe Daha: 6 Bölücü Hain Öldürüldü
PKK'ya Bir Darbe Daha: 6 Bölücü Hain Öldürüldü
Yılın Skandalı Ortaya Çıktı: Sinem Gedik ile İntizar Arasında İlişki İddiası
Yılın Skandalı Ortaya Çıktı: Sinem Gedik ile İntizar Arasında İlişki İddiası
Adnan Oktar ve Kediciklerin İlk İfadeleri Ortaya Çıktı: Tüyler Ürperten Açıklamalar
Adnan Oktar ve Kediciklerin İlk İfadeleri Ortaya Çıktı: Tüyler Ürperten Açıklamalar

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim