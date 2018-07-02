Sincan-Kızılay Aktarmasız Metro Seferleri Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Sincan-Kızılay metro hattındaki aktarma seferlerine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aktarma olmaksızın seferlerin yarın sabah başlayacağını söyleyen Tuna, 6'lı setlerle daha rahat yolculuk yapılmasının sağlanacağını belirtti.

Tuna, yeni metro hatları ve Ankaray'ın uzatılmasına ilişkin kararın hükümet programına dahil edildiğini hatırlatarak, "Birincisi Siteler'den Kuyubaşı'na, Gar-Siteler-Kuyubaşı hattı yeni metro hattı, artı bu yeni Etlik Hastanesi'nden Forum Ankara'ya kadar olan bir metro hattı, bunlar da programa girdi. İnşallah bunların da proje ve inşaatlarıyla ilgili olarak da çalışmalar devam ediyor. Bunların da kısa süre içerisinde projeleri tamamlanıp inşaatı başlarsa Ankara'da raylı sistem noktasında da ciddi bir rahatlama olacak. Yine Ankaray'ın Dikimevi'nden Mamak tarafına Ankaray'ın uzatılması, bir de Söğütözü'nden ODTÜ'ye Ankaray'ın uzatılması... Bunlar da hükümet programına dahil edildi.

Ankara'daki raylı sistemleri yaygınlaştırarak ulaşım noktasında ciddi bir rahatlama olacak. Her şeye rağmen nüfusuna oranla dünyadaki şehirlere baktığımız zaman Ankara'nın ulaşımda ciddi bir problemi yok diyebilirsiniz ama yine de Ankara'nın nüfus artış hızı yüksek, nüfus artıyor ve yeni ihtiyaçlar oluşuyor. Ankara'nın ulaşım problemi yok diyemeyiz. Daha rahat olması için yeni raylı sistemlerle Ankara'nın ulaşımının rahatlaması gerekiyor. Karayolu da bulvarlar da yapacağız ama esas bu toplu taşımada raylı sistemlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.Başlayan projelerde bir sıkıntı yok, Keçiören-Kızılay hattıyla ilgili inşaat devam ediyor, bir sıkıntı yok. Biz yeni projeleri ve yeni hatları yaygınlaştırarak Ankara'nın ulaşımında ağırlığın raylı sistemlere dönmesine gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

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