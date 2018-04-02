Sincan Cezaevinde Kalp Krizi Geçiren HSYK Eski Üyesi Hayatını Kaybetti

15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı verilen ve cezaevinde tutuklu bulunan eski HSYK üyesi Teoman Gökçe, Sincan Cezaevi'nde hayatını kaybetti. Teoman Gökçe'nin kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.

Hürriyet Gazetesinden Toygun Atilla'nın kaleme aldığı haberine göre; 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözlatına alınan ve çıkarıldığı mahkemece hakkında tutuklama kararı verilen HSK üyesi Teoman Gökçe, Sincan Cezaevi'nde hayatını kaybetti.

Eski HSYK 1.Daire üyesi olan ve kamudaki görevinden OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile ihraç edilen Teoman Gökçe, 15 Temmuz darbe girişimin ardından FETÖ üyesi olduğu iddiası ile tutuklanmıştı.

Sincan Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan ve yargılanan Teoman Gökçe'nin akşam saatlerinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Hemen hastaneye kaldırılan Teoman Gökçe doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA