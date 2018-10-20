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Sınavsız Belediye'ye Atanan ve İşe Gitmeyen Kızın Vekil Babası Konuştu!

Ak Parti Kütahya eski Milletvekili Hüsnü Ordu, Kütahya Belediyesi'ne sınavsız açıktan atanan ve 6 aydır rapor alarak işe gitmeyen, Ankara'da yaşayıp sosyal medya hesabı üzerinden kedi satışı yapan kızını savundu.

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Sınavsız Belediye'ye Atanan ve İşe Gitmeyen Kızın Vekil Babası Konuştu!

Ak Parti Kütahya eski Milletvekili Hüsnü Ordu, Kütahya Belediyesi'ne sınavsız açıktan atanan ve 6 aydır rapor alarak işe gitmeyen, Ankara'da yaşayıp sosyal medya hesabı üzerinden kedi satışı yapan kızını savundu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 14:03
Sınavsız Belediye'ye Atanan ve İşe Gitmeyen Kızın Vekil Babası Konuştu!

Ak Parti Kütahya eski Milletvekili Hüsnü Ordu, Kütahya Belediyesi'ne sınavsız açıktan atanan ve 6 aydır rapor alarak işe gitmeyen, Ankara'da yaşayıp sosyal medya hesabı üzerinden kedi satışı yapan kızını savundu.

Ülkemizde milyonlarca genç işsiz varken, gençlerimiz bir işe girebilmek için çaba hararken, Ak Parti Kütahya eski Milletvekili Hüsnü Ordu’nun kızı Sümeyra, sınavsız ve açıktan atamayla Kütahya Belediyesi Özel Kalemi’ne atandığ, aldığı rapor ve izinlerle Kütahya’ya dahi uğramadığı basına yansımıştı. Ankara’da yaşayan ve Kütahya Belediyesi’nden maaş almaya devam eden Vekil Kızı Sümeyra Ordu’nun internet üzerinden cins kedi satışı yaptığı da öğrenilmişti.

'KIZIMIN İŞE GİRMESİNDE DAHLİM YOKTUR'

Sümeyra Ordu’ya yönelik tepkilerin artması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan baba Ak Parti Kütahya eski Milletvekili Hüsnü Ordu kızını savundu.  Kızının işe girmesinde dahli olmadığını belirterek şu açıklamaları yaptı; “Kızım 5 yıldan beri TOKİ'de işçi statüsünde çalışıyordu. TOKİ'den ayrıldı,Belediye'de işe başladı. Özel Kalem Müdürlüğü 1'inci derece kadro ve tek istifadesi o kadro olacak. Yoksa TOKİ'deki olanakları daha fazlaydı. Şimdi TOKİ geri istedi. Sistem değişikliği nedeniyle işlemler uzadı. Rapor aldığı doğru. Ama raporlu olduğu dönemde maaş almadı. Bu konuda da benim kesinlikle dahlim yok. Çocuğu Ankara'da ve burada yaşıyor. Oğlu okula gidiyor. Torunum annesini arıyor. Paris'e de yeni gitmedi eski bir gezi. Kedi merakı ise kızımda bir hobi'' ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.10.2018 14:52
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sınavsız belediye ye atanan işe gitmeyen kızın vekil babası konuştu
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Haberi carpıtman 37 dakika önce

ben bilmem eşim bilir .yarışması devam ediyor.

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1 25 dakika önce

E hep biz milletin malligi bu da az bize

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Mehtap 25 dakika önce

Bu olayida Akladilar

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