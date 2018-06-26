Sınavla Öğrenci Alacak Özel Okulların Kayıt Tarihleri

Sınavla öğrenci alacak özel liselerin kayıt takvimi açıklandı. Türkiye Özel Okullar Derneğinden yapılan açıklmada, özel liselerin taban puanlarını yarın bildireceği ve ön kayıtların da akabinde başlayacağı bildirildi.

Liselerin 1. Ön kayıt döneminin 1 Temmuz 'da sona ereceğine yer verilen açıklamada, ön kayıtların sona ermesinin ardından kesin kayıtların aynı gün saat 20.00'den itibaren okulların internet sitelerinden görülebileceği belirtildi. Okullar 1. asil kesin kayıtları 2 Temmuz'da, 1. yedek liste kesin kayıtlarını 3 Temmuz'da mesai saatleri içerisinde yapacak.

2018 ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ

27 HAZİRAN- 11 TEMMUZ 2018