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Sınavla Öğrenci Alacak Özel Okulların Kayıt Tarihleri

Sınavla öğrenci alacak özel liselerin kayıt takvimi açıklandı.

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Sınavla Öğrenci Alacak Özel Okulların Kayıt Tarihleri

Sınavla öğrenci alacak özel liselerin kayıt takvimi açıklandı.

26 Haziran 2018 Salı 21:37
Sınavla Öğrenci Alacak Özel Okulların Kayıt Tarihleri

Sınavla öğrenci alacak özel liselerin kayıt takvimi açıklandı. Türkiye Özel Okullar Derneğinden yapılan açıklmada, özel liselerin taban puanlarını yarın bildireceği ve ön kayıtların da akabinde başlayacağı bildirildi.

Liselerin 1. Ön kayıt döneminin 1 Temmuz 'da sona ereceğine yer verilen açıklamada, ön kayıtların sona ermesinin ardından kesin kayıtların aynı gün saat 20.00'den itibaren okulların internet sitelerinden görülebileceği belirtildi. Okullar 1. asil kesin kayıtları 2 Temmuz'da, 1. yedek liste kesin kayıtlarını 3 Temmuz'da mesai saatleri içerisinde yapacak. 

2018 ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ

27 HAZİRAN- 11 TEMMUZ 2018

TABAN PUAN İLANI

27 HAZİRAN 2018

1. ÖN KAYIT DÖNEMİ BİTİŞ

1 TEMMUZ 2018 PAZAR
ÖN KAYIT BİTİŞ SAATİ 17.00
ÖN KAYIT LİSTE İLAN SAATİ 20.00 ‘den itibaren okulların internet sitesinde

1. ASİL KESİN KAYIT DÖNEMİ

02 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ SAAT 09.00- 17.00 ARASI

1.YEDEK LİSTE KESİN KAYIT DÖNEMİ

03 TEMMUZ 2018 SALI SAAT 09.00- 17.00 ARASI

2. ÖN KAYIT DÖNEMİ

04 TEMMUZ ÇARŞAMBA SAAT 09.00- 17.00 ARASI

2. KESİN KAYIT DÖNEMİ

05 TEMMUZ PERŞEMBE

09.00-15.00 ARASI ASİL LİSTE KESİN KAYIT 15.00 İTİBARİYLE YEDEK LİSTE KESİN KAYIT OKULDA OLUP, PUANI TUTANLARDAN AÇIK KONTENJAN TAMAMLANANA KADAR

SERBEST KAYIT DÖNEMİ

06 TEMMUZ CUMA

SERBEST KAYIT DÖNEMİ

09 TEMMUZ PAZARTESİ

SERBEST KAYIT DÖNEMİ

10 TEMMUZ SALI
 

SERBEST KAYIT DÖNEMİ

11 TEMMUZ ÇARŞAMBA
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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özel Okulözel Okul Son Dakika
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