Sınavla Öğrenci Alacak Özel Okulların Kayıt Tarihleri

Sınavla öğrenci alacak özel liselerin kayıt takvimi açıklandı. Türkiye Özel Okullar Derneğinden yapılan açıklmada, özel liselerin taban puanlarını yarın bildireceği ve ön kayıtların da akabinde başlayacağı bildirildi.
Liselerin 1. Ön kayıt döneminin 1 Temmuz 'da sona ereceğine yer verilen açıklamada, ön kayıtların sona ermesinin ardından kesin kayıtların aynı gün saat 20.00'den itibaren okulların internet sitelerinden görülebileceği belirtildi. Okullar 1. asil kesin kayıtları 2 Temmuz'da, 1. yedek liste kesin kayıtlarını 3 Temmuz'da mesai saatleri içerisinde yapacak.
2018 ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ
27 HAZİRAN- 11 TEMMUZ 2018
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TABAN PUAN İLANI
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27 HAZİRAN 2018
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1. ÖN KAYIT DÖNEMİ BİTİŞ
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1 TEMMUZ 2018 PAZAR
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1. ASİL KESİN KAYIT DÖNEMİ
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02 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ SAAT 09.00- 17.00 ARASI
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1.YEDEK LİSTE KESİN KAYIT DÖNEMİ
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03 TEMMUZ 2018 SALI SAAT 09.00- 17.00 ARASI
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2. ÖN KAYIT DÖNEMİ
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04 TEMMUZ ÇARŞAMBA SAAT 09.00- 17.00 ARASI
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2. KESİN KAYIT DÖNEMİ
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05 TEMMUZ PERŞEMBE
09.00-15.00 ARASI ASİL LİSTE KESİN KAYIT 15.00 İTİBARİYLE YEDEK LİSTE KESİN KAYIT OKULDA OLUP, PUANI TUTANLARDAN AÇIK KONTENJAN TAMAMLANANA KADAR
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SERBEST KAYIT DÖNEMİ
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06 TEMMUZ CUMA
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SERBEST KAYIT DÖNEMİ
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09 TEMMUZ PAZARTESİ
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SERBEST KAYIT DÖNEMİ
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10 TEMMUZ SALI
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SERBEST KAYIT DÖNEMİ
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11 TEMMUZ ÇARŞAMBA