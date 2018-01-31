Sinan Akçıl'dan Afrin'e Giden Askerlerimiz İçin Özel Şarkı (Tüm Gelirleri Mehmetçik Vakfına)

Ünlü şarkıcı ve aranjör Sinan Akçıl, Afrin'e giden kahraman Mehmetçiğimiz için bir şarkı kaleme aldı. "Yakında Döneceksin" ismini taşıyan duygu yüklü bir şarkıya imza atan Akçıl, bu şarkıdan gelecek tüm gelirleri Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını açıkadı.
Akçıl'ın duygu yüklü şarkısı bugün ilk kez Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz adlı programda yayımlandı. Video paylaşım platformu Youtube üzerinden de yayımlanan şarkı için Akçıl, hem stüdyodakilere hem de ekran başındakilere duygusal anlar yaşatan şarkısının gelirinin Mehmetçiğe gideceğini söyledi.
Şarkının Sözleri Şu Şekilde;
Yürü aslan Mehmetçiğim, yürü seni kim tutar
Bastığın yer titrer elbet, düşmanların hep susar
Arkanda milyonlarca kalp sayende hepsi rahat
Aman sakın, dikkat et sen, sonra annen yas tutar...
Türk milleti yas tutar
Şimdi uzaklardasın ama yakında döneceksin
Eşin, dostun, sevgilini sağ salim göreceksin
Şanlı bayrak göklerde ve ezan sesleriyle
Eşin, dostun, sevgilini sağ salim göreceksin
Adını soranlara
Mehmedim diyeceksin
Zafer senin tek adın, yakında döneceksin
Mehmedim döneceksin!.
Şarkıyı dinlemek için lütfen TIKLAYIN
:Kpsscafe.com.tr | Ankara
şarkı yazana kadar dilekçe verıp afrine gıtsin reklam pesındeler hep