Sinan Akçıl'dan Afrin'e Giden Askerlerimiz İçin Özel Şarkı (Tüm Gelirleri Mehmetçik Vakfına)

Ünlü şarkıcı ve aranjör Sinan Akçıl, Afrin'e giden kahraman Mehmetçiğimiz için bir şarkı kaleme aldı. "Yakında Döneceksin" ismini taşıyan duygu yüklü bir şarkıya imza atan Akçıl, bu şarkıdan gelecek tüm gelirleri Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını açıkadı.

Akçıl'ın duygu yüklü şarkısı bugün ilk kez Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz adlı programda yayımlandı. Video paylaşım platformu Youtube üzerinden de yayımlanan şarkı için Akçıl, hem stüdyodakilere hem de ekran başındakilere duygusal anlar yaşatan şarkısının gelirinin Mehmetçiğe gideceğini söyledi.

Şarkının Sözleri Şu Şekilde;

Yürü aslan Mehmetçiğim, yürü seni kim tutar

Bastığın yer titrer elbet, düşmanların hep susar

Arkanda milyonlarca kalp sayende hepsi rahat

Aman sakın, dikkat et sen, sonra annen yas tutar...

Türk milleti yas tutar

Şimdi uzaklardasın ama yakında döneceksin

Eşin, dostun, sevgilini sağ salim göreceksin

Şanlı bayrak göklerde ve ezan sesleriyle

Eşin, dostun, sevgilini sağ salim göreceksin

Adını soranlara

Mehmedim diyeceksin

Zafer senin tek adın, yakında döneceksin

Mehmedim döneceksin!.

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:Kpsscafe.com.tr | Ankara