Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sinan Akçıl'dan Afrin'e Giden Askerlerimiz İçin Özel Şarkı (Tüm Gelirleri Mehmetçik Vakfına)

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'na giden askerlerimiz için bir şarkı yaptı. Bugün yayımlanan şarkının tüm gelirlerinin Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı açıklandı.

banner396

Sinan Akçıl'dan Afrin'e Giden Askerlerimiz İçin Özel Şarkı (Tüm Gelirleri Mehmetçik Vakfına)

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'na giden askerlerimiz için bir şarkı yaptı. Bugün yayımlanan şarkının tüm gelirlerinin Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı açıklandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:29
Sinan Akçıl'dan Afrin'e Giden Askerlerimiz İçin Özel Şarkı (Tüm Gelirleri Mehmetçik Vakfına)
banner400

Ünlü şarkıcı ve aranjör Sinan Akçıl, Afrin'e giden kahraman Mehmetçiğimiz için bir şarkı kaleme aldı. "Yakında Döneceksin" ismini taşıyan duygu yüklü bir şarkıya imza atan Akçıl, bu şarkıdan gelecek tüm gelirleri Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını açıkadı.

Akçıl'ın duygu yüklü şarkısı bugün ilk kez Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz adlı programda yayımlandı.  Video paylaşım platformu Youtube üzerinden de yayımlanan şarkı için Akçıl, hem stüdyodakilere hem de ekran başındakilere duygusal anlar yaşatan şarkısının gelirinin Mehmetçiğe gideceğini söyledi.

Şarkının Sözleri Şu Şekilde;

Yürü aslan Mehmetçiğim, yürü seni kim tutar

Bastığın yer titrer elbet, düşmanların hep susar

Arkanda milyonlarca kalp sayende hepsi rahat

Aman sakın, dikkat et sen, sonra annen yas tutar...

Türk milleti yas tutar

Şimdi uzaklardasın ama yakında döneceksin

Eşin, dostun, sevgilini sağ salim göreceksin

Şanlı bayrak göklerde ve ezan sesleriyle

Eşin, dostun, sevgilini sağ salim göreceksin

Adını soranlara

Mehmedim diyeceksin

Zafer senin tek adın, yakında döneceksin

Mehmedim döneceksin!.

Şarkıyı dinlemek için lütfen TIKLAYIN

:Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.01.2018 14:27
Anahtar Kelimeler:
Tsk şarkıAfrin şarkıSinan Akçıl Yakında DöneceksinYakında Döneceksin şarkı Sözleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
minnoş 1 saat önce

şarkı yazana kadar dilekçe verıp afrine gıtsin reklam pesındeler hep

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Köpeğe Tecavüz Eden 82 Yaşındaki Kişinin İfadesi Ortaya Çıktı
Köpeğe Tecavüz Eden 82 Yaşındaki Kişinin İfadesi Ortaya Çıktı
'Rüyama Girip Sapıkça Şeyler Yapıyor' Diyerek İmamı Namazda Bıçaklamış
'Rüyama Girip Sapıkça Şeyler Yapıyor' Diyerek İmamı Namazda Bıçaklamış
Hac Kuraları 2018 Ne Zaman , Saat Kaçta? Hangi Kanalda?
Hac Kuraları 2018 Ne Zaman , Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim