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Şimşek'ten 'Özel Sektördeki Çalışanlara Maaş Zammı' Uyarısı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten Özel Sektör'e çağrı 'Enflasyon karşısında çalışanların ezdirilmemesi lazım'.

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Şimşek'ten 'Özel Sektördeki Çalışanlara Maaş Zammı' Uyarısı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten Özel Sektör'e çağrı 'Enflasyon karşısında çalışanların ezdirilmemesi lazım'.

13 Haziran 2018 Çarşamba 16:37
Şimşek'ten 'Özel Sektördeki Çalışanlara Maaş Zammı' Uyarısı

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyon karşısında hiçbir kesimin ezilmemesi gerektiğini, kamuda çalışanlara enflasyon farklarının devlet tarafından verildiğini, özel sektörün de çalışanlarına yönelik zam kriterlerinde enflasyon farkını göz önünde bulundurması ve mağdur etmemesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, "AK Parti hiçbir kesimi enflasyona ezdirmemiştir, her zaman enflasyon farklarını her zaman verdik, özel sektör de enflasyonu eninde sonunda uyarlamak zorunda. Türkiye zor bir dönemden geçti, son 4-5 yıldır Türkiye'nin başına örülmedik felaket kalmadı. Sorunlarımız var çözmemiz lazım, seçim kararı aldık, piyasalar olumlu tepki vermişti.

Ağustos'ta takvim tarihi veren rating kuruluşu kararı ile ortalığı karıştırdı, zamanlaması manidardır. Seçim ile belirsizlik ortadan kalkacaktır. Devam eden bazı sorunlar var, sorunsuz ülke yok, cari açık ve enflasyona odaklanıp aşağı indireceğiz. dış borcumuz iddia edildiği kadar yüksek değil. Yapısal reformları hızlandıracağız, zor ve belirsizlik dönemini geride bırakarak sorunları çözeriz" ifadelerini kullandı.

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Erva 1 saat önce

Tutuştunuz tabi özel sektör zam yapsın da onlara kim zam yapacak kazanamayan şirket iflasın eşiğine getirdiğiniz şirketler nasıl zam yapsın hayal kurmayın artık binlerce insanı mağdur ettiniz zaten

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Hakan 1 saat önce

Nerdeydiniz dayi şimdiye kadar cumhurbaşkanimiz muharrem ince...her işin en güzeli muharrem ince döneminde olacak...

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Kod1960 1 saat önce

Hiç ezdirmediniz kendinize kepçeyle vatandaşa kaşıkla verdiniz

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