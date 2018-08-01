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Silopi'de Kaçak Elektrik Tespiti İçin Gelen Ekiplere bütün Mahalle Saldırdı!..

Şırnak'a bağlı Silopi ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım Ekipleri kaçak elektrik tespiti yapmak için Görünümlü Beldesine bağlı mahallelere girmek istedi. Ancak mahallenin giriş ve çıkışlarına taşlar yığan mahalleliler tarafından saldırıya uğradılar. Ekiplere saldıranları havaya ateş açarak dağıtan Jandarma, destek takviyesi olarak TOMA istedi.

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Silopi'de Kaçak Elektrik Tespiti İçin Gelen Ekiplere bütün Mahalle Saldırdı!..

Şırnak'a bağlı Silopi ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım Ekipleri kaçak elektrik tespiti yapmak için Görünümlü Beldesine bağlı mahallelere girmek istedi. Ancak mahallenin giriş ve çıkışlarına taşlar yığan mahalleliler tarafından saldırıya uğradılar. Ekiplere saldıranları havaya ateş açarak dağıtan Jandarma, destek takviyesi olarak TOMA istedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 19:09
Silopi'de Kaçak Elektrik Tespiti İçin Gelen Ekiplere bütün Mahalle Saldırdı!..

Şırnak'a bağlı Silopi ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım Ekipleri kaçak elektrik tespiti yapmak için Görünümlü Beldesine bağlı mahallelere girmek istedi. Ancak mahallenin giriş ve çıkışlarına taşlar yığan mahalleliler tarafından saldırıya uğradılar. Ekiplere saldıranları havaya ateş açarak dağıtan Jandarma, destek takviyesi olarak TOMA istedi.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, abonesiz olarak elektrik kullanan meskenleri tespit etmek ve kullananları kanuni mevzuatlara göre abone yapmak üzere 4 bin 500 nüfuslu Görümlü beldesine gitti. Jandarmanın da eşlik ettiği ekipler, sabah beldenin Nevru isimli kesimindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra öğlen saatlerinde Yukarı Görümlü kesimine gitmek istedi. Ancak bu sırada beldeye giden yol üzerinde toplanan ve kimlerin kayıt dışı elektrik kullandığını belirleyecek olan tespitin yapılmasını istemeyen yaklaşık 100 kişi, ekiplerin beldeye girerek çalışma yapmasını engelledi. 

Engellemelere rağmen beldeye girmek isteyen Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri büyük bir grubun taşlı ve sopalıı saldırısına uğradı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, kalabalığın arasında kalan bazı araçlar atılan taşlar ve tekmeler sonunda büyük maddi zarar gördü. Jandarma ekipleri, kalabalığı havaya ateş ederek durdurabildi. Olayda yaralanan olmazken beldeye getirilen jandarmaya ait TOMA toplanan kalabalığı tazyikli su sıkarak dağıtmayı başardı. Yaşanan gerginlik sebebiyle 431 aboneli kullanıcının yanında 400’ü aşkın abonesiz yani kaçak elektirik kullanan kullanıcının bulunduğu bölgedeki tespit çalışmaları şimdilik durdurulurken, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından çalışmalara yeniden başlanacak. 

Haber7

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Son Güncelleme: 01.08.2018 22:06
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silopi kaçak elektrik tespiti gelen ekiplere bütün mahalle saldırdı
Yorumlar
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Siaee 3 saat önce

Ee alıştılar ekmek elden su gölden maaş devletten

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Hgd 2 saat önce

Ooohhh iyi olmuş vurun affetmeyin pezevenkleri

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falan filan 1 saat önce

Anca bize güçleri yeter ne oldu yemedi mi

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Türkoğlu Türk 47 dakika önce

Elektriğini kesin o.c larinin. Ekmek elden su gölden yaşıyor bir de dövlet bize bakmir diyor kansız soysuz hırsızlar! Kapatın tamamen sürünsunler!

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helal 42 dakika önce

iyi olmuş hırsızlara biz 2 gun gecirsek dakka başı ekipler kontrole gelir

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BABACAN 10 dakika önce

Terorist zihniyetli bu insanların kullandığı elektriği dürüst vatandaş ödüyor aciken idam cezası gelsin topunu asın bunlardan bi halt olmaz devletin askerine polisine kurşun sıkan kundaksaki 11 aylık bebeği katleden hain insanlar !

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