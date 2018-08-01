Silopi'de Kaçak Elektrik Tespiti İçin Gelen Ekiplere bütün Mahalle Saldırdı!..

Şırnak'a bağlı Silopi ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım Ekipleri kaçak elektrik tespiti yapmak için Görünümlü Beldesine bağlı mahallelere girmek istedi. Ancak mahallenin giriş ve çıkışlarına taşlar yığan mahalleliler tarafından saldırıya uğradılar. Ekiplere saldıranları havaya ateş açarak dağıtan Jandarma, destek takviyesi olarak TOMA istedi.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, abonesiz olarak elektrik kullanan meskenleri tespit etmek ve kullananları kanuni mevzuatlara göre abone yapmak üzere 4 bin 500 nüfuslu Görümlü beldesine gitti. Jandarmanın da eşlik ettiği ekipler, sabah beldenin Nevru isimli kesimindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra öğlen saatlerinde Yukarı Görümlü kesimine gitmek istedi. Ancak bu sırada beldeye giden yol üzerinde toplanan ve kimlerin kayıt dışı elektrik kullandığını belirleyecek olan tespitin yapılmasını istemeyen yaklaşık 100 kişi, ekiplerin beldeye girerek çalışma yapmasını engelledi.

Engellemelere rağmen beldeye girmek isteyen Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri büyük bir grubun taşlı ve sopalıı saldırısına uğradı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, kalabalığın arasında kalan bazı araçlar atılan taşlar ve tekmeler sonunda büyük maddi zarar gördü. Jandarma ekipleri, kalabalığı havaya ateş ederek durdurabildi. Olayda yaralanan olmazken beldeye getirilen jandarmaya ait TOMA toplanan kalabalığı tazyikli su sıkarak dağıtmayı başardı. Yaşanan gerginlik sebebiyle 431 aboneli kullanıcının yanında 400’ü aşkın abonesiz yani kaçak elektirik kullanan kullanıcının bulunduğu bölgedeki tespit çalışmaları şimdilik durdurulurken, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından çalışmalara yeniden başlanacak.