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Şile'de Tekne Alabora Oldu: Ünlü Şarkıcı Kayboldu

Son dakika: Ünlü şarkıcı Onur Can Özcan, Şile açıklarında bindikleri teknenin alabora olması sonucu kayboldu. Ünlü isme henüz ulaşılamadı.

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Şile'de Tekne Alabora Oldu: Ünlü Şarkıcı Kayboldu

Son dakika: Ünlü şarkıcı Onur Can Özcan, Şile açıklarında bindikleri teknenin alabora olması sonucu kayboldu. Ünlü isme henüz ulaşılamadı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 09:00
Şile'de Tekne Alabora Oldu: Ünlü Şarkıcı Kayboldu

Son dakika haberi Şile'den geldi. Alınan son bilgilere göre, İmrenli Koyu'ndan denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alabora oldu. 

Teknede bulunan 23 yaşındaki Hasan Ekşi, 26 yaşındaki Recep Gülyıldırım, 30 yaşındaki Levent Sarı ve 23 yaşındaki Ulaş Sarı yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. 

Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından baygın olan Gülyıldırım'a ilk müdahale kıyıda yapıldı ve hastaneye kaldırıldı. Hastadene doktorların tüm müdahalesine rağmen Recep Gülyıldırım, kurtarılamadı. 

ONURCAN ÖZCAN'A ULAŞILAMADI

Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği 21 yaşındaki Onurcan Özcan'a  ekiplerin tüm aramalara rağmen ulaşılamadı. 

Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, Özcan'ın bulunması için geniş çaplı çalışmalar başlatırken henüz bir haber alınamadı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan, yaşanan feci olay ile ilgili yapılan açıklamada ise Özcan'ın bulunması için 1 Sahil Güvenlik botu,1 Sahil Güvenlik dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile KIYEM-5 ve KIYI-5 Botları tarafından müşterek arama kurtarma faaliyeti icra edildiği belirtildi. 

Çalışmalarda, henüz bir bulguya rastlanılamadığı kaydedildi.

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?

Yirmi bir yaşında olan  besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, YouTube'da kanalı aracılığıyla yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve son dönemde gençler arasında popüler olan bir isim olarak tanınıyor.

Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit",  "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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