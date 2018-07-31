'Sıkıysa bana da yap' demişti... Polis de yaptı!

Günlerdir gündemden düşmeyen Adnan Oktar ve Çetesi ile ilgili yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Adnan oktar'ın yakalanmasına ve Emniyet'ten adliyeye sevk edilirken kafasına bastırılmasına tepki gösteren bir kişi sosyal medya hesabından sıkıysa aynısını bana da yap'' demişti. Polis de yaptı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri 11 Temmuz 2018 tarihinde düzenlediği operasyonda, Adnan Oktar ve çetesine üye 189 adamı gözaltına aldı.

Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra görevli polis memuru Adnan Oktar'ı polis aracına bindirdi. Daha sonra elleriyle Adnan Oktar'ın başından bastırarak ekip otosuna bindirdi. Bir çok suçlu için uygulanan o anlar gazeteciler tarafından da fotoğraflanarak basına yansıdı. Adnan Oktar'ın o fotoğrafına tepki gösteren Bahadır K. sosyal medya üzerinden o polisi tehdit eden mesajlar paylaştı.

Adnan Oktar'dan “Hocamız” diye bahseden Bahadır K. hesabında şunları yazdı. “Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapamaya çalışan mali şubeden bir sivil polis kardeş. Acayip gıcık kaptım ona. Bak Allah nasip edecek kardeş “Ben sıfır (sıfır en az beş yıl demek) yıl kick boks eğitimi gördüm. O hareketi bir de bana serbest dövüş sistemde yapmanı bekliyorum senden. Bakayım kimin kafasını eğiyordsun sen… Bir görelim… Eğer senin kafanı kırmazsam bana bahadır demesinler. A… herif…”

Mali polis tehdit mesajı üzerine harekete geçti. Bahadır K. Bebek'te çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı. Aynı şekilde başından basılarak Emniyet’ten çıkarılan şüpheli hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Örgütün Veya Amacının Propagandasını Yapmak” suçlarından işlem yapıldı.

Adliye gönderilen şüpheli tutuklandı.