siirt te terör örgütü yandaşları öğrenci yurduna gaz bombası attı

Siirt'e bağlı Kurtalan ilçesinde, bölücü ve hain terör örgütü PKK yandaşları tarafından kız öğrenci yurduna gaz bombası atıldı, gazdan etkilenen 15 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurduna bölücü ve hain terör örgütü PKK yandaşları tarafından el yapımı gaz bombası atıldı.

Atılan gaz bombasının salgıladığı gazdan etkilenen 15 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü yandaşlarının yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA