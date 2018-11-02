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Siirt'te terör örgütü yandaşları öğrenci yurduna gaz bombası attı

Siirt'e bağlı Kurtalan ilçesinde, bölücü ve hain terör örgütü PKK yandaşları tarafından kız öğrenci yurduna gaz bombası atıldı, gazdan etkilenen 15 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Siirt'te terör örgütü yandaşları öğrenci yurduna gaz bombası attı

Siirt'e bağlı Kurtalan ilçesinde, bölücü ve hain terör örgütü PKK yandaşları tarafından kız öğrenci yurduna gaz bombası atıldı, gazdan etkilenen 15 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

02 Kasım 2018 Cuma 23:00
Siirt'te terör örgütü yandaşları öğrenci yurduna gaz bombası attı

Siirt'e bağlı Kurtalan ilçesinde, bölücü ve hain terör örgütü PKK yandaşları tarafından kız öğrenci yurduna gaz bombası atıldı, gazdan etkilenen 15 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurduna bölücü ve hain terör örgütü PKK yandaşları tarafından el yapımı gaz bombası atıldı. 

Atılan gaz bombasının salgıladığı gazdan etkilenen 15 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.  Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü yandaşlarının yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.11.2018 23:30
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siirt te terör örgütü yandaşları öğrenci yurduna gaz bombası attı
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