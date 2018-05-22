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Siirt'te 3 Bölücü Hain SİHA'larla Tanıştı

Siirt'ten son dakika haberi geldi. TSK tarafından yapılan son dakika açıklamasında SİHA'larla düzenlenen hava harekatında 3 bölücü hainin öldürüldüğü belirtildi.

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Siirt'te 3 Bölücü Hain SİHA'larla Tanıştı

Siirt'ten son dakika haberi geldi. TSK tarafından yapılan son dakika açıklamasında SİHA'larla düzenlenen hava harekatında 3 bölücü hainin öldürüldüğü belirtildi.

22 Mayıs 2018 Salı 20:58
Siirt'te 3 Bölücü Hain SİHA'larla Tanıştı

Son dakika haberi Siirt'ten geldi. Edinilen bilgilere göre Siirt'in Baykan ilçesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre, güvenlik güçleri tarafından Siirt-Bitlis sınırındaki Tandır Dağı bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 3 bölücü terör örgütü üyesi terörist, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

SİHA'larla be İHA'larla bölgede operasyon sürdürülüyor.

KARS'TA OPERASYON

Kars'ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında 6 terörist, F-16 savaş uçakları tarafından yapılan bombardıman ile etkisiz hale getirildi.

TUNCELİ'DE DE 8 BÖLÜCÜ HAİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Tunceli merkez kırsalında da dün gerçekleştirilen hava harekatında 8 terörist, yine F-16 savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirilmişti.

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Son DakikaPkkSiirt
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