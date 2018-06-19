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Siirt Şehidinin İsmi ve Memleketi Belli Oldu (Son Paylaşımı Duygulandırdı)

Siirt'te meydana gelen patlama sonucu 1 askerimiz şehit oldu. Şehit olan askerimizin ismi ve memleketi belli oldu.

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Siirt Şehidinin İsmi ve Memleketi Belli Oldu (Son Paylaşımı Duygulandırdı)

Siirt'te meydana gelen patlama sonucu 1 askerimiz şehit oldu. Şehit olan askerimizin ismi ve memleketi belli oldu.

19 Haziran 2018 Salı 11:08
Siirt Şehidinin İsmi ve Memleketi Belli Oldu (Son Paylaşımı Duygulandırdı)

Siirt'te bugün sabah saatlerinde bir patmala meydana geldi. Askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 askerimiz şehit oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre patlamada şehit olan askerimizin ismi ve memleketi açıklandı.

Askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin yola daha önceden döşediği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada  Trabzonlu uzman çavuş Bahattin Baştan şehit oldu.

Trabzon'un Düzköy ilçesi Taşocağı mahallesindeki ailesine acı haber verilirken, şehidin cenazesinin yarın öğle namazına mütakip toprağa verileceği öğrenildi. Şehidin sosyal medya hesabında "Her zaman önce vatan dedik" yazısı ile paylaştığı fotoğrafı ise dikkat çekti.

Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı dileriz...

Siirt'teki patlama sonucu 2 askerimiz de yaralanmıştı. Yaralanan askerlerimizin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

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Son DakikaşehitTrabzon şehitDüzköy şehit
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hüseyin 3 saat önce

ALLAH Rahmet Eylesin

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Kadın 3 saat önce

Peygamber efendimize komsu olasın şehidim

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Allah mekanını cennet eylesin 2 saat önce

Rabbim ailene sabır versn:(

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