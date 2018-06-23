Sigara İçmeyenlere Ekstra Yıllık İzin ve Mesaiden Erken Çıkma (Sigara Satış Yaşı 21 Oluyor)

Sigara içmeyen çalışanlara büyük kolaylıklar geliyor.

2018-2023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planına göre, sigara kullanmayan personele büyük ayrıcalıklar geliyor. Sigara içmeyen personeller, gelecek yeni ayrıcalıklarla 30 dakika erken mesaisi erken bitecek. Öte yandan vatandaşlar 1 yıl ic,in 7 gun fazladan yıllık izin yapacak. Tek tip duz paket uygulaması için mevzuat degis,ikligi yapılacak ve tutun urunu satıs,ı 21 yaşına çıkarılacak..

Recep Akdağ tarafından AA Editör masasında açıklanan Eylem Planı'nda, tütün ürünlerinin dünyada olduğu gibi Türkiye'de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı maddeler arasında bulunduğu, dünyada yılda 7 milyondan fazla, Türkiye'de de 100 binden fazla kişinin tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle öldüğüne yer verildi.

2004 yılında Tütün Kontrolü Sözleşmesinin imzalanmasının ardından hayata geçirilen kanunlar, medya kampanyaları, eylem planlarıyla alınan tedbirlerin ardından 2014'te yüzde 32,5 olan tütün kullanım oranının, 2016'da yeniden düşme eğilimine girerek yüzde 31,6'ya kadar indiğinin altı çizildi.

Tutun kullanımının tehlikeleri konusunda kapsamlı uyarılar ile tutun kullanımının adolesan ve genc, yetis,kinler arasında olumsuz bir davranıs, bic,imi olarak benimsenmesine yonelik c,alıs,malara da agırlık verilecek. Tutun urunlerinin zararları ile ilgili tum strateji ve faaliyetlere ilis,kin ongorulen hedeflere ulas,mak ic,in kurumlararası es, gudum saglanacak.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK...

Tutun urunleri kullanımının zararları konusunda ogrenci, ogretmen ve velilerin bilgilendirilmesi, farkındalık olus,turulması, olumlu tutum ve davranıs, gelis,tirilecek. Bu kapsamda, egitim mufredatında yer alan fen bilimleri, sosyal bilimler, matematik ve Turkc,e derslerinde mumkun oldugunca tutun urunleri kullanımının zararları konusunda farkındalıgı artırıcı ornekler yer alacak.

3-6 yas,, 7-12 yas, ve 13-15 yas, gruplarında, mevcut animasyon ve c,izgi filmlerde akranlarına gerektiginde "Hayır" diyebilme davranıs,ının gelis,tirilmesine yonelik ortulu senaryolar oluşturulacak.

Kamu kurum ve kurulus,larının çalıs,anlarına yonelik egitim faaliyetlerinin gelis,tirilmesi ve uygulanması kapsamında polis, asker, ogretmen ve saglık c,alıs,anları gibi toplumda rol model olan meslek gruplarında tutun urunu kullanımının onune gec,ilmesi ve bırakmanın tes,vik edilmesine yonelik programlar düzenlenecek. Ayrıca egitim ve saglık kurumları bas,ta olmak uzere butun kurumlarda "Sigarasız Kurum" uygulaması teşvik edilecek.

DÜZ PAKET

Reklam, promosyon ve sponsorlugun önlenmesi amacıyla yapılacak faaliyetler kapsamında, yeni eylem planında duz paket uygulamasının hayata gec,irilmesi planlanıyor. Bunun için tek tip duz paket uygulamasına gec,ilmesine yonelik mevzuat degis,ikligi yapılacak. Taslak mevzuat hazırlanmasının ardından uygulamaya 2019'da geçilmesi öngörülüyor.

Duz paket uygulamasıyla tutun urunlerinin Çekiciligi azalması, tütün ürününü paketlerindeki reklam unsurlarının engellenmesi, bazı tutun urunu paketlerinin ürünü daha az zararlıymıs, gibi gosteren yanıltıcı etkisinin azaltılması, saglık uyarılarının daha çok dikkat çekici hale gelmesi ve etkisinin artması bekleniyor.

21 YAŞ SINIRI

İlgili tum kurum ve kuruluşlar arasında tam bir eşgüdüm ve işbirligi saglanarak tütün urunlerinin yasadışı ticaretiyle etkin olarak mücadele edilecek. Bu kapsamda, elektronik sigara gibi Türkiye'de ruhsatlandırılmamış, tum tutun ürünü ve taklit eder tarzdaki ürünlerin ülkeye girişi, satışı ve kullanımının onlenmesi için de faaliyeteler yürütülecek.

18 yaşını doldurmayan bireylere tütün ürünlerinin satış ve dağıtımını yasaklayan mevcut yasal duzenlemenin kapsamı genişletilerek tütün ürünü satışının 21 yaşına çıkarılması öngörülüyor.

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