Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 28°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
95734
ALTIN
271.362
DOLAR
5.5633
STERLIN
6.7774
EURO
6.1703
İstanbul Üniversitesi Hemşire Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sigaraya Yeni Zam: Sigaradan alınan asgari maktu vergiler yüzde 34.7 artırıldı! İşte Yeni Sigara fiyatları!
PTT 2019/1 Personel Alımı Başvuruları Başladı mı? PTT İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
"ZİYA SELÇUK'UN POLİTİKALARI ÇÖKTÜ" YKS'DE BÜYÜK BAŞARISIZLIK
KPSS'siz PTT Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlıyor! Tarih Belli Oldu! İşte Başvuru Şartları!

Sigara İçen Çalışanlara Yargıtay'dan Kötü Haber!

İplik, dokuma, tekstil, boya işi yapılan fabrikada sigara içtiği için işinden oldu. Yerel Mahkeme, "İhtarla sonuç alınacabilecek bir olay, feshe gerekçe olamaz" diyerek, işçinin ihbar ve kıdem tazminatını kabul etti. Yargıtay bu kararı, "Bu tür bir iş yerinde sigara içmenin tehlikesini herkes bilir, fesih haklı" diyerek, bozma kararı verdi.

Sigara İçen Çalışanlara Yargıtay'dan Kötü Haber!

İplik, dokuma, tekstil, boya işi yapılan fabrikada sigara içtiği için işinden oldu. Yerel Mahkeme, "İhtarla sonuç alınacabilecek bir olay, feshe gerekçe olamaz" diyerek, işçinin ihbar ve kıdem tazminatını kabul etti. Yargıtay bu kararı, "Bu tür bir iş yerinde sigara içmenin tehlikesini herkes bilir, fesih haklı" diyerek, bozma kararı verdi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:03
Sigara İçen Çalışanlara Yargıtay'dan Kötü Haber!

Tekstil fabrikasında sigara içince işinden oldu. Yerel mahkeme "uyarı ile sonuç alabilirdiniz" diyerek tazminat talebini kabul etti. Yargıtay "bu tür iş yerinde sigara içmenin tehlikesini herkes bilir, fesih haklı" dedi

Yargıtay'ın kararına konu olay 2015 yılında Bursa'da yaşandı. Bir tekstil fabrikasında 2013 yılından beri jet boya operatörü olarak çalışan işçinin, işyerinde sigara içmesi nedeniyle işine son verildi. İşine haksız bir şekilde son verildiğini belirten işçi konuyu yargıya taşıdı.

YEREL MAHKEME İŞÇİYİ YARGITAY İŞVERENİ HAKLI BULDU

Bursa 3. İş Mahkemesi'de görülen davada işçi, haksız olarak işten çıkarılması nedeniyle davanın kabul edilmesini ve kendisine kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine karar verilmesini istedi. Davacı işçinin işyerinde çalışırken sigara içtiğinin tespit edilmesi üzerine savunmasının alınmasının ardından iş akdinin feshedildiğini belirten şirket avukatı ise davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Habertürk'ün haberine göre; tarafları dinleyen Mahkeme, feshin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verdi. Kararda, feshe dayalı olay nedeni ile daha önceden verilmiş bir ihtarının bulunmadığı, ihtarla sonuç alınacabilecek bir olayın feshe gerekçe olamayacağı belirtildi.

YARGITAY: FESİH HAKLI

Bu karar şirket avukatları tarafından temyiz edilince dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin gündemine geldi. Daire "fesih haklı" diyerek, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, iplik, dokuma, tekstil, boya işi yapılan işyerinde sigara içmenin yasak olmasının işin gereği olduğu ifade edildi. Yargıtay kararında, "Yapılan işin niteliği dikkate alındığında iş yerinde imalat sırasında sigara içmenin ne kadar tehlikeli olacağı ortadadır. Davacı sigara içerek iş güvenliğini doğrudan doğruya tehlikeye düşürmüştür. Davacının bu davranışı İş Kanunu'na aykırı olup işveren feshinin haklıdır" denildi

Yargıtay'ın bu kararı sonrası yeniden yapılacak yargılamada, yerel mahkeme işçinin, ihbar ve kıdem tazminatı talebinin reddine karar verecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Habertürk

Anahtar Kelimeler:
sigara içen çalışanlara yargıtay dan kötü haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendisini Peygamber İlan Etti!
Kendisini Peygamber İlan Etti!
Yargıtay'dan çalışan anneler için emsal karar
Yargıtay'dan çalışan anneler için emsal karar
Ülkelerin internet hızı sıralaması: Türkiye 102. basamağa geriledi, zirvede Tayvan var
Ülkelerin internet hızı sıralaması: Türkiye 102. basamağa geriledi, zirvede Tayvan var

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim