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Sıfır Bir Dizi Oyuncusu Hayatını Kaybetti

Adana'da kendisine ait araç ile devlet demiryollarına ait hemzemin geçitten geçmeye çalışırken lokomotif çarpması sonucu hayatını kaybeden Deniz Bezek, Blu TV'de yayımlanan fenomen dizi olan 'Sıfır Bir' dizisinde rol aldığı ortaya çıktı

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Sıfır Bir Dizi Oyuncusu Hayatını Kaybetti

Adana'da kendisine ait araç ile devlet demiryollarına ait hemzemin geçitten geçmeye çalışırken lokomotif çarpması sonucu hayatını kaybeden Deniz Bezek, Blu TV'de yayımlanan fenomen dizi olan 'Sıfır Bir' dizisinde rol aldığı ortaya çıktı

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:58
Sıfır Bir Dizi Oyuncusu Hayatını Kaybetti

Adana'da kendisine ait araç ile devlet demiryollarına ait hemzemin geçitten geçmeye çalışırken lokomotif çarpması sonucu hayatını kaybeden Deniz Bezek, Blu TV'de yayımlanan fenomen dizi olan 'Sıfır Bir' dizisinde rol aldığı ortaya çıktı

Adana Adli Tıp Kurumu'na gelen oyuncunun dizi setinden arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Sıfır Bir dizisinde Mahir isimli karakteri canlandıran Deniz Bezek'in ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirten dizi oyuncusu arkadaşları, ailesine sabır dileklerinde bulundu.

Ayrıca kazanın ardından, hemzemin geçitteki bariyerlerden sorumlu olan TCDD görevlisi ise gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan TCDD görevlisi, polis merkezindeki sorgusunda, olay anında tuvalete gittiğini söyledi. Geri döndüğünde ise kazayı görüp korktuğunu ve olay yerinden kaçtığını ileri sürdü.

SÄ±fÄ±r Bir oyuncusu Deniz Bezek kazada hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kaza ile ilgili polisin soruşturması sürüyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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