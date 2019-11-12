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Şiddet gördüğü eşinin iş yerine molotof atan kadın gözaltına alındı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, eşinden şiddet gördüğünü belirten kadın, iki arkadaşıyla maske takarak eşinin iş yerine molotofkokteyli attığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şiddet gördüğü eşinin iş yerine molotof atan kadın gözaltına alındı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, eşinden şiddet gördüğünü belirten kadın, iki arkadaşıyla maske takarak eşinin iş yerine molotofkokteyli attığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

12 Kasım 2019 Salı 06:57
Şiddet gördüğü eşinin iş yerine molotof atan kadın gözaltına alındı

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Sanayi Sitesi'nde Arif T.'ye ait oto yıkamacı dükkanına molotofkokteyli atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şahsın araç ile iş yerine gelmeden önce aracın plakalarını söktüğünü, sonrasında maske takarak söz konusu iş yerine geldiklerini, yüzünde maske bulunan bir kişinin molotof kokteylini iş yerinin camından attığını belirledi. 

Olayla ilgili kimlik bilgileri tespit edilen iş yeri sahibi Arif T'nin ev hanımı eşi A.T., M.A.A. ve F.Y. gözaltına alındı.

Şüpheli A.T'nin emniyette "Eşim beni darp etti. Kendisine 'İş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık" ifadesini verdiği belirtildi. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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