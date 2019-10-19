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Şiddet gördüğü eşine elektronik kelepçe takılan kadın: Ölmek istemiyorum, hayatıma yeniden başlamak istiyorum

Antalya'da yaşayan 44 yaşındaki Keziban A'yı ölümle tehdit ettiği ileri sürülen eşine elektronik kelepçe takıldı.

Şiddet gördüğü eşine elektronik kelepçe takılan kadın: Ölmek istemiyorum, hayatıma yeniden başlamak istiyorum

Antalya'da yaşayan 44 yaşındaki Keziban A'yı ölümle tehdit ettiği ileri sürülen eşine elektronik kelepçe takıldı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 22:12
Şiddet gördüğü eşine elektronik kelepçe takılan kadın: Ölmek istemiyorum, hayatıma yeniden başlamak istiyorum

Antalya'da yaşayan kuaför 44 yaşındaki Keziban A, 27 yıl önce hayatını Y.A. ile birleştirdi. Evliliğinden bir çocuğu dünyaya gelen Keziban A, 2 yıl önce şiddet gördüğü iddiasıyla eşi hakkında şikayette bulundu ve boşanma davası açtı.  Keziban A'nın şikayeti üzerine Y.A. hakkında evden uzaklaştırma kararı verildi.

6 AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI

Y.A'nın dava süresince uzaklaştırma kararına uymaması üzerine devreye Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) girdi. ŞÖNİM'in girişimi ve Antalya 2. Aile Mahkemesi'nin kararıyla Y.A'ya elektronik kelepçe takılması kararlaştırıldı. Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda elektronik kelepçe takılan Y.A, 6 ay süreyle eşinin yakınına yaklaşamayacak. Keziban A. ise elektronik kelepçe takılan eşinin yaklaşması halinde uyarı veren cihazı bir an olsun yanından ayırmıyor.

'ÇOCUĞUM İÇİN SUSMUŞTUM, ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKTUĞUM İÇİN BOŞANMA DAVASI AÇTIM'

Keziban A, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektronik kelepçeye rağmen korku içerisinde yaşadığını belirtti. Evinden çıkmaya korktuğunu ifade eden Keziban A, "Eşim sürekli ölümle tehdit ediyor. Bana telefonda 'Kefenimi giydim sen de kefenini hazırla' dedi. Yıllarca şiddet gördüm. Çocuğum için susmuştum. Öldürülmekten korktuğum için boşanma davasını açtım. Ölmek istemiyorum. Boşanmak ve hayatıma yeniden başlamak istiyorum." dedi. 

Elektronik kelepçenin kendisi için bir hayat sigortası olduğunu anlatan Keziban A, "Bana yaklaşınca cihaz uyarı verecek ve benim aramama gerek kalmadan otomatik olarak kolluk kuvvetleri devreye girecek. Cihaz, kaç metre yaklaştığını bile gösteriyor. Bu cihaz ile kendimi daha güvende hissetmeye başladım." diye konuştu.

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