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SGK Müfettiş Yardımcısı Alımı Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı (İsim Listesi)

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınav sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlarda sözlü sınava girmeye hak kazananların listesine yer verildi.

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SGK Müfettiş Yardımcısı Alımı Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı (İsim Listesi)

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınav sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlarda sözlü sınava girmeye hak kazananların listesine yer verildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:26
SGK Müfettiş Yardımcısı Alımı Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı (İsim Listesi)

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sayfasından birduyuru yayımlandı.

SGK 'dan yapılan duyuruda müfettiş yardımcılığı yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Açıklamada yazılı sınavı başarı ile geçen adayların listesi açıklanırken sözlü mülakatın ne zaman yapılacağına da yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sozlu smav, "Simon Bolivar Caddesi, No:23 Cankaya-Ankara" adresindeki SGK Rehberlik Ve Tefti§ Baskanhgr binasmda yapilacaktir. Adaylar, ba§an sirasma gore sozlu sinava almacak olup, adaylarm asagidaki tabloda gosterilen tarih ve saatte, belirtilen adreste hazir bulunmalan gerekmektedir.

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Son Güncelleme: 19.04.2018 10:12
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