SGK'dan Duyuru Geldi! Son Tarih 26 Haziran

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca Aylık prim ve hizmet belgeleriyle bazı iller için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süresinin 26 Haziran 2018 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılı mayıs ayına dair Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir şehirleri için 23 Haziran 2018 tarihinde verilmesi gereken Muhtasar ve Prim hizmet Beyanname süresinin düzeltildiği, bu kapsamda söz konusu beyannamelerin verilmesinin hafta sonu tatiline denk gelmesi sebebiyle yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesi maksadıyla 26 Haziran 2018 tarihinin son gün olarak belirlendiği bildirildi.

Bu tarihe kadar verilen 2018 Mayıs ayına ait Aylık prim ve hizmet belgeleriyle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri yasal süresinde verilmiş sayılacak, herhangi bir gecikme bildirimi söz konusu olmayacak.

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