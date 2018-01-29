Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Alev Aldı! Faciadan Son Anda Kurtuldular

Çorum'un Kargı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı , 25 yolcunun bulunduğu otobüste yangını kısa sürede fark edden yolcular otobüsten tahliye edilerek facia son anda önlendi. Olay Boyabat yolu üzerinde bulunan Karakise köyü yakınlarında meydana geldi.

Haber merkezlerine ulaşan bilgilere göre Boyabat iskametinden Kargı istikametine giden yolcu otobüsü seyir halindeyken Karakise köyü yakınlarına geldiği sırada alev aldı. Çıkan alevleri fark eden sürücü otobüsü derhal yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken,yolcu otobüsünün kullanılamaz hale geldiği gözlemlendi.

Yangının otobüsün elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor. Yolcular, olay yerine gelen firma yetkilileri tarafından başka bir otobüse yönlendirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.