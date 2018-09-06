sevgiliyle kocası evde karşılaştı

Ankara’da bulunan evinde cansız bedeni bulunan adamın cinayete kurban gittiği tespit edildi. Karısının sevgilisini evde bulan adamın çıkan kavgada darp edilmesi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Korkunç olay, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Ankara'ya bağlı Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Ajanslar yansıyan bilgilere göre, eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Halil K. isimli adam sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Kocasının evden ayrılmasından sonra çocuklarını bir akrabasına bırakıp tekrar eve dönen Fatoş K., bir süre sonra Deniz O.’yu eve aldı. İkili bir süre beraber olduktan sonra Fatoş K. çocuklarını almak için evden ayrılırken, Deniz O. da evde tek başına beklemeye başladı. Bu sırada bir takım işlerini halletmek için işten erken ayrılıp evine evrak almak için dönen Halil K. ile Deniz O. evde karşılaştı. Evde basılan Deniz O. ile koca Halil K. arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Karısının sevgilisi tarafından darp edilen talihsiz koca, aldığı yumruk darbelerinden sonra yere yığılıp kaldı. Talihsiz kocanın yere yığılmasından sonra panikleyen Deniz O. hareketsiz yatan Halil K.’yı kaldırarak koltuğa yerleştirdikten sonra Halil K.'nın telefonundan Fatoş K.’ya, “Ben dışarıda kavga ettim. Dişim falan kırıldı. Yüzüm hep kan. Eve gel pansuman yap” diye mesaj attı.

Bunun üzerine hızla eve gelen Fatoş K., koltukta hareketsiz yatan kocasının başında Deniz O.’yu gördü. Kocasının nabzını kontrol eden Fatoş K., nabzının atmadığını fark edince panikledi. Neye uğradığını şaşıran kadını sakinleştiren Deniz O., Fatoş K. ile birlikte kavga esnasında dağılan evi temizledi. Deniz O. evdeki çöpleri de alarak olay yerinden uzaklaştıktan sonra Fatoş K. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Halil K.'nın öldüğünü belirledi. Sağlık ekipleri, Halil K.'nın cansız bedeninde darp izleri görünce rapor hazırlayıp raporu polise sundu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, olayın yaşandığı yeri koruma altına alarak, Olay Yeri İnceleme Birimini çağırdı.

Cinayet Büro'ya bağlı ekipleri, Halil K.'nın cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde yoğunlaşarak, Fatoş K.'yı sorgulamak üzere gözaltına aldı. Soruşturmayı genişleten cinayet büro, inceledikleri kamera kayıtlarında eve giren bir erkek olduğunu tespit etti. Ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda eve giren kişinin Deniz O. olduğunu tespit etti. Kamera kayıtlarında evden çöpleri alarak çıkan Deniz O.'nun apartman önünde duran çöp konteynırına çöpü atmadığı, çöpleri giderken götürdüğü görüldü. Cinayet Büro ekipleri, düzenledikleri operasyonla Deniz O.'yu da sorgulamak üzere şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı.

Şüpheli Fatoş K., emniyetteki sorgusunda Deniz O.'nun kocasının telefonuyla kendisine mesaj attığını belirterek, "Eve geldiğimde o buradaydı. Ben panikleyince beni sakinleştirmeye çalıştı ve polise, ‘Kocamın bana attığı mesaj üzerine eve geldim. Eve geldiğimde kocam yaşıyordu. Daha sonra bir anda kötüleşerek öldü’ şeklinde ifade vermemi istedi. Bunu yapmazsam bana ve çocuklarıma zarar vereceğini" söyleyerek tehdit etti.

Deniz O.'nun ise ifadesinde Fatoş K. ile 6 yıldır ilişki yaşadığını itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edilen Deniz O. ve Fatoş K., çıkarıldıkları mahkemece “planlayarak ve tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynaklar; Hürriyet

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