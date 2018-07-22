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Sevgilisinin babası onu dolapta yakaladı!..

Antalya'da askerden izine gelen 21 yaşındaki Osman A. ziyaretine gittiği 18 yaşımdaki kız arkadaşı Gamze Y.'nin evinde, elbise dolabına saklanırken, kızın babası tarafından yakalandı.

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Sevgilisinin babası onu dolapta yakaladı!..

Antalya'da askerden izine gelen 21 yaşındaki Osman A. ziyaretine gittiği 18 yaşımdaki kız arkadaşı Gamze Y.'nin evinde, elbise dolabına saklanırken, kızın babası tarafından yakalandı.

22 Temmuz 2018 Pazar 16:19
Sevgilisinin babası onu dolapta yakaladı!..

Olay, bugün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Askerden izne gelen Osman A., kız arkadaşı Gamze Y.'yi evinde ziyarete gitti. Evde kimsenin olmadığı sırada Gamze Y.'nin odasında bir süre sohbet eden ikili, dairenin kapısının açılması üzerine paniğe kapıldı. Gamze Y.'nin anne ve babasının geldiğini fark eden Osman A., kız arkadaşının odasındaki elbise dolabına saklandı.

Bir süre sonra Gamze Y.'yi kahvaltıya çağıran Faruk Y., kızının tedirgin davranışlarından şüphelendi. Kızının odasında arama yapan baba, elbise dolabını açtığında Osman A. ile karşılaştı. Çıkan arbedede Faruk Y., Osman A.'yı tartaklayıp polisi aradı. Yüzünden ve elinden yaralanan Osman Y. de babasını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Osman A.'nın babası kavgayı ayırdı.

İhbar üzerine eve gelen polis, aile büyüklerini sakinleştirip kavgaya karışanların ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak;
DHA

KPSScafe.com.tr | Ankara

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