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Serviste unutulan Alperen'in ölümüne ilişkin davada öğretmene hapis cezası

İzmir'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan Altıok, yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Serviste unutulan Alperen'in ölümüne ilişkin davada öğretmene hapis cezası

İzmir'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan Altıok, yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 16:36
Serviste unutulan Alperen'in ölümüne ilişkin davada öğretmene hapis cezası

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan Altıok'un yargılandığı davada karar çıktı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada minik Alperen'in annesi Buket ve babası Serkan Sakin, tutuksuz sanık Nurcan Altıok ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sakin ailesinin avukatı Şenol Diş, sanığa herhangi bir indirim yapılmadan ceza verilmesini talep ederek, "Ağustos sıcağında bir çocuğun saatlerce kapalı bir aracın içerisinde bırakılması sonucunda o çocuğun ölümü kaçınılmazdır. Sanığın olası kast hükümleri gereğince cezalandırılması gerekiyor" dedi.

Minik Alperen'in annesi Buket Sakin ise hakimden, Nurcan Altıok'un bir daha öğretmenlik yaptırılmaması yönünde karar vermesini istedi.

Alperen Sakin'in öğretmeni Nurcan Altıok'a "taksirle ölüme sebebiyet" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdiğini açıklayan hakim, Altıok'un 2 yıl 1 ay da öğretmenlik mesleğini yapmasını yasakladı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karar duruşmasında Alperen Sakin'in ölümünde ihmalleri bulunduğu ve delilleri ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verildi. Bu davanın sanıkları arasında bulunmayan öğretmen Nurcan Altıok hakkında da çocuğun ölümünde ihmali bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

Son Güncelleme: 08.04.2019 19:28
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