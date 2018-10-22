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Servis Şöförüne Saldırı!

İstanbul Başakşehir'de yolcu taşıyan midibüs şoförüne bir kişi yumruklarla saldırdı. O anlar aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Servis Şöförüne Saldırı!

İstanbul Başakşehir'de yolcu taşıyan midibüs şoförüne bir kişi yumruklarla saldırdı. O anlar aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 13:08
Servis Şöförüne Saldırı!

İstanbul Başakşehir'de yolcu taşıyan midibüs şoförüne bir kişi yumruklarla saldırdı. O anlar aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul - Başakşehir Boğazköy'de kapalı pazara ücretsiz yolcu taşıyan özel bir turizm şirketine bağlı midibüse durak olmayan yerde binmek isteyen kişiye, midibüs sürücüsü durmadı.

DURMADI DİYE KIZDI

Buna kızan kişi, başka bir durağa giderek kendisini almayan midibüsün gelmesini bekledi. Durakta bekleyen kişi, midibüs kapısı açılır açılmaz şoför Hasan Alıç'a yumruklarla saldırdı.

Art arda gelen yumruklara maruz kalan midibüs şoförünü araya giren yolcular saldırganın elinden kurtardı.

Saldırgan kişi olay yerinden kaçarken 65 yaşlarındaki midibüs şoförü polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Midibüs şoförüne yumruklu saldırı ve yolcuların paniği araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İşte o anlar;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.10.2018 16:16
Anahtar Kelimeler:
servis şöförüne saldırı
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