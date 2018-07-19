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Servis Şoförü 12 Yaşındaki Kıza Öyle Mesajlar Atmış ki.. 'Kremini de Al..'

Servis şoföründen skandal sözler. "Senden çocuk yapacağım kremini de al gel" diyen servis şoförü, vatandaşlar tarafından yakalandıktan sonra, "Ben bir hata yaptım, sapık değilim" diyerek yalvardı.

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Servis Şoförü 12 Yaşındaki Kıza Öyle Mesajlar Atmış ki.. 'Kremini de Al..'

Servis şoföründen skandal sözler. "Senden çocuk yapacağım kremini de al gel" diyen servis şoförü, vatandaşlar tarafından yakalandıktan sonra, "Ben bir hata yaptım, sapık değilim" diyerek yalvardı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:41
Servis Şoförü 12 Yaşındaki Kıza Öyle Mesajlar Atmış ki.. 'Kremini de Al..'

12 yaşındaki çocuğa skandal sözler söyleyen servis şoförü yalvardı.

Hem bir ilkokulda hem de AVM'de servis hizmeti vermekte olan  bir adam, 12 yaşındaki çocuğu telefon mesajları ile taciz etmeye başladı. Küçük kıza "Kremini de al gel senden çocuk yapacağım" dediği öğrenilen adam, bir grup vatandaş tarafından aracının başında yakalandı.

SAPIK DEĞİLİM DİYEREK VATANDAŞLARA YALVARDI

Küçük kıza sapık mesajlar yollayan ve iddiaları reddetmeyen servis şoförü, "Ben çok büyük hata yaptım, Kuran-ı Kerim'in üzerine yemin ediyorum, elinizi ayağınızı öpeyim" diyerek kendisini yakalayan vatandaşlardan yalvararak af diledi. Vatandaşların tepkisi üzerine yalvarıp yakarmaya devam eden adam, "Ben sapık değilim, bir daha böyle bir hata yapmayacağım" dese de kimseyi ikna edemedi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TacizTecavüzServis şoförü
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Zaza dro 36 dakika önce

O kremle bunu güzel bir kremleyip sikin

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