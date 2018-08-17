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Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarının Tarihleri Belli Oldu!..

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihlerini açıkladı. İşte detaylar;

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Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarının Tarihleri Belli Oldu!..

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihlerini açıkladı. İşte detaylar;

17 Ağustos 2018 Cuma 09:36
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarının Tarihleri Belli Oldu!..

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihlerini açıkladı. İşte detaylar;

İlk defa sınava başvuru yapacak adayların 21 Eylül tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor. üstelik staj bitirme belgelerinin dosyalarını hazır halde bulundurmaları gerekiyor.

İlk kez Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınava katılacak adaylar için Meslek odalarına yapılacak olan son başvuru tarihi de 14 Eylül 2018 olarak açıklandı.

Öte taraftan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Odaları tarafından Temel Eğitim ve Sınav Merkezi'ne dosya gönderiminin son tarihi 21 Eylül 2018 ve tekrar katılacaklar için son başvuru tarihi 5 Kasım 2018 tarihi olarak açıklandı.

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarının Tarihleri Belli Oldu!..

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarının Tarihleri 1- 2 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 17.08.2018 11:00
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serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu
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