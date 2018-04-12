Şemdinli'de Hain Saldırı: Şehit ve Yaralı Askerlerimiz Var !

Son dakika haberi Hakkari'den geldi. Edinilen bilgilere göre Şemdinli'de hain saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

Şemdinli sınırının karşısında bulunan Irak'ın kuzeyin bölgesindeki Kani Rash bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından operasyona çıkan askerlere havan saldırısı düzenlendi. Habertürk'ten Aykut Aktaş'ın kaleme aldığı haberine göre; teröristlerin hain saldırısı sonucunda Uzman Çavuş Semih Şahin şehit olurken 3 asker de yaralandı.

Hain saldırıyı düzenleyen bölücü örgüt üyelerini etkisiz hale getirmek için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Hava harekatıyla teröristlere ait silah mevzileri imha edilirken, kahraman şehit Şahin'in acı haberi ise Kırşehir'de yaşayan ailesine verildi. Bekar olduğu öğrenilen Şahin'in Kırşehir'in Akpınar İlçesi Büyükabdiuşağı köyünde toprağa verileceği belirtildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Genelkurmay Başkanlığından, yaşanan olay sonrası bir açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyin bölgesindeki Kani Rash bölgesinde bulunan TSK unsurlarına, bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu bir askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Saldırının ardından bölgeye düzenlenen hava harekatında, teröristlere ait silah mevzilerinin imha edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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