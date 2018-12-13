Sel uyarısı: Baraj kapağı koptu...

Diyarbakır'a bağlı Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış sebebiyle biriken fazla suyun tahliye edilmesi için açılan kapaklardan biri koptu, jandarma ve AFAD ekipleri nehir yatağındaki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı önlemler almaya başladı.



Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Dicle Barajı'nda son günlerde meydana gelen aşırı yağış sebebiyle biriken fazla suyun tahliyesi maksadıyla 3 dolu savağı kapağı tedbir amaçlı açıldı.

Bir süre sonra suyun aşırı tazyikinden dolayı kapaklardan biri koparak, akıntıya kapıldı. Dicle Nehri yatağında su seviyesinin yükselmesi üzerine 2 kapak kapatıldı.

İlçeye bağlı, Selman, Yatır, Kaya, Balaban, Akalan ve Tepecik mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı uyarıldı.

Jandarma ve AFAD ekipleri de Dicle nehri yatağındaki yerleşim yerlerinde önlem almaya başladı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA