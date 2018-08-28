Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Hakkari’ye bağlı Şemdinli ilçesinde devrilen askeri araçta içinde şehit olan Piyade Er Osman Karağlı’nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’ndeki baba ocağına kor alevler düştü.

banner396

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Hakkari’ye bağlı Şemdinli ilçesinde devrilen askeri araçta içinde şehit olan Piyade Er Osman Karağlı’nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’ndeki baba ocağına kor alevler düştü.

28 Ağustos 2018 Salı 22:01
Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Hakkari’ye bağlı Şemdinli ilçesinde devrilen askeri araçta içinde şehit olan Piyade Er Osman Karağlı’nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’ndeki baba ocağına kor alevler düştü.

Beyşehir Kaymakam Vekili Yusuf Gemici, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu,Garnizon Komutan Vekili ve Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Asteğmen Aydın Durmuş, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Özkan, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, oğullarının şehit olduğunu haber vermek üzere sağlık ekipleri ile birlikte Karaali Mahallesi’ne geldi. Burada, şehit askerin baba evine gelen protokol, nakliyeci olan babası Osman Karağlı’nın İstanbul’da bulunması sebebiyle sağlık ekipleri nezaretinde dedesi, amcası ve annesine çocukları Osman Karaağlı’nın şehadet haberini verdi. İşi sebebiyle İstanbul’da olan baba Osman Karaağlı’ya ise acı haberin yakınları tarafından telefonla verildiği öğrenildi. Şehit askerin annesi ve kardeşleri ise acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından sinir krizi geçirenlere müdahalede edildi. Şehit askerin bazı yakınları ise ambulans tarafından sedyeye alınarak hastaneye götürüldü.

şehit

TERHİSİNE 5 AY AY KALMIŞ

Terhisine 5 aydan kısa süre kalmış şehit askerin baba evine Türk bayrakları asılırken, evin önüne Beyşehir Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu tarafından ise evin önünde Kur’an-ı Kerim okundu. Terhisine yaklaşık 5 aydan az bir süre kaldığı belirtilen 20 yaşındaki bekar olan şehit askerin kurban bayramı öncesinde hasat döneminde iznini geçirmek üzere köyüne geldiği ve izninin bitimini müteakip tekrar birliğine katılmak üzere Hakkari’ye döndüğü öğrenildi.

İŞTE ŞEHİTLERİMİZ

askerrr

Kaynaklar ; İhlas Haber Ajansı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.08.2018 22:54
Anahtar Kelimeler:
şehitlerimizin ismi memleketi belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Portakal'dan TSK'ya Yeni Moda Süleymancılar ve Menzilciler Sorusu!..
Fatih Portakal'dan TSK'ya Yeni Moda Süleymancılar ve Menzilciler Sorusu!..
Polis okulu müdürü makam odasında intihar etti
Polis okulu müdürü makam odasında intihar etti
3. Selim'in tahtını lojmanına taşıtan müdürle ilgili flaş gelişme!..
3. Selim'in tahtını lojmanına taşıtan müdürle ilgili flaş gelişme!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim