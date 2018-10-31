Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Şehitlerimize Hakaret Etmişti! Yakalanıp Paketlendi!

Tunceli'ye bağlı Nazımiye ilçesinde kötü hava şartları sebebiyle donarak şehit olan uzman çavuşlar 23 yaşındaki Asım Türkel ve 26 yaşındaki Ferruh Dikmen'e isimli şehitlerimize sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen 16 yaşındaki F.G. yakalandı.

Şehitlerimize Hakaret Etmişti! Yakalanıp Paketlendi!

Tunceli'ye bağlı Nazımiye ilçesinde kötü hava şartları sebebiyle donarak şehit olan uzman çavuşlar 23 yaşındaki Asım Türkel ve 26 yaşındaki Ferruh Dikmen'e isimli şehitlerimize sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen 16 yaşındaki F.G. yakalandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:58
Şehitlerimize Hakaret Etmişti! Yakalanıp Paketlendi!

Tunceli'ye bağlı Nazımiye ilçesinde kötü hava şartları sebebiyle donarak şehit olan uzman çavuşlar 23 yaşındaki Asım Türkel ve 26 yaşındaki Ferruh Dikmen'e isimli şehitlerimize sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen 16 yaşındaki F.G. yakalandı.

Adana'da yaşayan 16 yaşındaki F.G., Tunceli şehitleri Asım Türkel ve Ferruh Dikmen'in kar altındaki görüntüleri olduğu iddia edilen, ancak gerçeği yansıtmadığı İçişleri Bakanı Süleyman soylu tarafından ifade edilen fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaşayarak hakarette bulundu. Vatandaşlar F.G.'ye tepki gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana-Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde oturduğu tespit edilen 16 yaşındaki F.G., gözaltına alındı. F.G., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. F.G.'nin hırsızlık suçundan 4 ayrı sabıka kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan F.G.'ye 'terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçundan ev hapsi verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.10.2018 10:59
Anahtar Kelimeler:
şehitlerimize hakaret etmişti yakalanıp paketlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kemer Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu
Kemer Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu
Emekli emniyet müdürünün sır ölümü!
Emekli emniyet müdürünün sır ölümü!
Antalya'da Uçak Kazası!
Antalya'da Uçak Kazası!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim