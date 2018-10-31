Şehitlerimize Hakaret Etmişti! Yakalanıp Paketlendi!

Tunceli'ye bağlı Nazımiye ilçesinde kötü hava şartları sebebiyle donarak şehit olan uzman çavuşlar 23 yaşındaki Asım Türkel ve 26 yaşındaki Ferruh Dikmen'e isimli şehitlerimize sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen 16 yaşındaki F.G. yakalandı.

Adana'da yaşayan 16 yaşındaki F.G., Tunceli şehitleri Asım Türkel ve Ferruh Dikmen'in kar altındaki görüntüleri olduğu iddia edilen, ancak gerçeği yansıtmadığı İçişleri Bakanı Süleyman soylu tarafından ifade edilen fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaşayarak hakarette bulundu. Vatandaşlar F.G.'ye tepki gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana-Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde oturduğu tespit edilen 16 yaşındaki F.G., gözaltına alındı. F.G., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. F.G.'nin hırsızlık suçundan 4 ayrı sabıka kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan F.G.'ye 'terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçundan ev hapsi verildi.

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