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Şehitler anıtına çirkin saldırı!..

Kars Arpaçay'da bulunan Ermeni Taşnak çeteleri tarafından katledilen, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 183 şehidimizin anısına yaptırılan şehitler anıtına, kimliği belirsiz kişiler tarafından çirkin saldırı gerçekleştirildi. Şehitler Anıtı'nın mermerleri ile ışıklandırmalarını kıran saldırganların yakalanması için Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Şehitler anıtına çirkin saldırı!..

Kars Arpaçay'da bulunan Ermeni Taşnak çeteleri tarafından katledilen, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 183 şehidimizin anısına yaptırılan şehitler anıtına, kimliği belirsiz kişiler tarafından çirkin saldırı gerçekleştirildi. Şehitler Anıtı'nın mermerleri ile ışıklandırmalarını kıran saldırganların yakalanması için Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:18
Şehitler anıtına çirkin saldırı!..

Kars Arpaçay'da bulunan Ermeni Taşnak çeteleri tarafından katledilen, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 183 şehidimizin anısına yaptırılan şehitler anıtına, kimliği belirsiz kişiler tarafından çirkin saldırı gerçekleştirildi. Şehitler Anıtı'nın mermerleri ile ışıklandırmalarını kıran saldırganların yakalanması için Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Karsta ÅŸehitler anÄ±tÄ±na saldÄ±rÄ±

Kars Arpaçay'a bağlı Büyük Çatma köyünde, 1915- 1918 yıllarında Ermeni Taşnak çetelerince katledilen, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 183 şehidimizin anısına 2014 yılında yaptırılan şehitler anıtına, gece geç saatlerde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çirkin saldırı gerçekleştirildi. Arpaçay Kaymakamlığı ve köy muhtarlığı tarafından yaptırılan anıtın mermerleri ile ışıklandırmaları tahrip edildi. Mermerde yazılı şehit isimlerine de zarar verildi. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlatırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışılıyor. 

Karsta ÅŸehitler anÄ±tÄ±na saldÄ±rÄ±

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Son Güncelleme: 06.08.2018 17:41
Anahtar Kelimeler:
KarsŞehitler AnıtıSaldırı
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