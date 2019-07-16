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Şehit yakınından 'Atatürk' isyanı

Muğla'da şehit düşen evladımız için düzenlenen cenaze töreninde "Atatürk ve silah arkadaşlarına neden dua edilmiyor" diye haykıran şehit yakınına Vali "dua edilir" dedi, aracına binip gitti.

Şehit yakınından 'Atatürk' isyanı

Muğla'da şehit düşen evladımız için düzenlenen cenaze töreninde "Atatürk ve silah arkadaşlarına neden dua edilmiyor" diye haykıran şehit yakınına Vali "dua edilir" dedi, aracına binip gitti.

16 Temmuz 2019 Salı 08:56
Şehit yakınından 'Atatürk' isyanı

Şehit Uzman Çavuş Ağır’ın 10 gün önce izne geldiği ve şehit düşmeden 4 gün önce birliğine teslim olduğu öğrenildi.

Şehidin cenaze törenine Muğla protokolünün yanı sıra bölge milletvekilleri ve binlerce vatandaş katıldı. 

Fethiyeli Şehit Süleyman Yasir Ağır'ın akrabası olduğu iddia edilen bir vatandaşın, Vali'nin makam aracına yönelerek, "Sayın Valim dün akşam evinde, bugün camide kılınan cenaze namazında ve şehit mezara defnedilirken de yapılan duada Atatürk ismi neden geçmedi. Atatürk silah arkadaşları şeklinde neden dua edilmedi" diye sorunca Muğla Valisi Esengül Civelek, ‘dua edilir’ diyerek aracına binip uzaklaştı. 

OdaTv'nin haberine göre, öfkeli şehit yakını ise korumalar tarafından abluka altına alınarak sakinleştirildi.

Olay, diğer şehit yakınlarının araya girmesiyle büyümeden önlendi. 

OdaTV

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şehit yakınından atatürk isyanı
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