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Şehit Yakını Olduğunu Öne Süren Vatandaş ile Akşener Arasındaki Diyalog

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitinge katılan ve burayı dolduran vatandaşlara seslenen İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ile mitinge katılan bir vatandaş arasında gergin anlar yaşandı.

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Şehit Yakını Olduğunu Öne Süren Vatandaş ile Akşener Arasındaki Diyalog

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitinge katılan ve burayı dolduran vatandaşlara seslenen İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ile mitinge katılan bir vatandaş arasında gergin anlar yaşandı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 21:15
Şehit Yakını Olduğunu Öne Süren Vatandaş ile Akşener Arasındaki Diyalog

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitinge katılan ve burayı dolduran vatandaşlara seslenen İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ile mitinge katılan bir vatandaş arasında gergin anlar yaşandı.

Şehit yakını olduğunu öne süren şahıs Akşener'in ekonomiye ilişkin konuşması sırasında, "Bir şehit yakını olarak, bu bayrak uğruna şehit verdik. Bu ülkenin sorunu, ekonomik sorundan önce terör sorunu. Keşke Saray'dan önce terör sorununu nasıl çözeceğinizi anlatsaydınız." şeklinde bağırdı.  Bunun Üzerine Akşener: "Ben terör sorununu çözdüm oğlum, çözdüm. Bunun için nelere uğradım. Ohoo çözdüğüm için nelerle suçlanıyorum. Habur rezaletini ben yapmadım. Çadır mahkemeleri kurmadım. Megri Megri diye ben bağırmadım, Oslo'da cıvık cıvık ben konuşmadım, 29 Ekim'de davullarla zurnalarla YPG'lileri Ülkemizden ben geçirmedim." dedi.

Partililer tarafından tepki gören şahsın darp edileceğini anlayan Akşener: " Bir şey yapmayın, bir şey yapmayın, o da bir soru sordu, cevabını verdik" dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.06.2018 21:19
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