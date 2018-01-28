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Şehit Uzman Çavuş Gümüş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Afrin'de bölücü terör örgütünün temizlenmesi ve Türkiye Cumhuriyeti sınır güvenliğinin sağlanması için 9 gün önce başlatılan operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Uzman Çavuş Gümüş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Afrin'de bölücü terör örgütünün temizlenmesi ve Türkiye Cumhuriyeti sınır güvenliğinin sağlanması için 9 gün önce başlatılan operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

28 Ocak 2018 Pazar 15:58
Şehit Uzman Çavuş Gümüş Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Şehit Uzman Çavuş Gümüş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Afrin'de bölücü terör örgütünün temizlenmesi ve Türkiye Cumhuriyeti sınır güvenliğinin sağlanması için 9 gün önce başlatılan operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kahraman Türk askerinin naaşı Helikopterle Mut ilçesine getirildi. Cumhuriyet Mahallesindeki babaevinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Şehit Eyüp Kahraman Camisine götürüldü. Burada katılan törene şehidin Annesi Babası , Hamile eşi ile ağabeyinin yanı sıra yakınları, Kalkınma Bakanı, Mersin Valisi , Bazı milletvekilleri, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve il Emniyet Müdürüyle birlikte askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende gözyaşı döken anne ile acılı eşi görevli askerler ve yakınları teskin etti. Çevredeki bazı vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarıyla cami çevresindeki zeytin ağaçlarına çıktı. Şehidimizin cenazesi daha sonra ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

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