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Şehit Uzman Çavuş Ateş son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl’de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş’in naaşı, memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düzenlenen cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Uzman Çavuş Ateş son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl’de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş’in naaşı, memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düzenlenen cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

26 Ağustos 2018 Pazar 17:39
Şehit Uzman Çavuş Ateş son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl’de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş’in naaşı, memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düzenlenen cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İslahiye ilçesine bağlı Yeniceli Mahalle Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, kaymakamlar, İslahiye 106. Topçu ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin kayınpederi Ömer Odun, teröristlere tepki göstererek, "Bu şehit ettiğiniz evlat, uzman çavuş, Kürt’tür. Sizin Kürtlükle alakanız yok. Siz kimin uşaklığını yapıyorsunuz. Bir Emrah gider, bin Emrah gelir. Torunum Muhammed’i hazırlıyoruz" dedi.

Şehidin cenazesi Yeniceli Mahallesi Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından dualarla, mahalle mezarlığında defnedildi.

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Son Güncelleme: 26.08.2018 19:02
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