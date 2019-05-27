şehit polis memuru kartal dualarla uğurlandı

Fatih'te geçirdiği trafik kazasında şehit olan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Kartal, Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı.
Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Cami'nde gerçekleştirilen cenaze törenine şehidin ailesi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, CHP'li Milletvekili İsmail Atakan Ünver, askeri yetkililer, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kartal Soğanlık'ta ikamet eden polis memuru Mustafa Kartal, önceki gün görevi sırasında Fatih'teki Ayvansaray Caddesi'nde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
Şehit polisin naaşı, cenaze töreninin ardından Kartal Soğanlık mezarlığında dualarla toprağa verildi.