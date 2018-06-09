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Şehit PÖH Said Uslu Hakkında Kahreden Detay Ortaya Çıktı

PKK'lı hainlerin saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Said Uslu'nun acı haberi Tokat Erbaa'da bulunan ailesine ulaştı. Kahraman şehidimiz hakkında kahreden detay ortaya çıktı.

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Şehit PÖH Said Uslu Hakkında Kahreden Detay Ortaya Çıktı

PKK'lı hainlerin saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Said Uslu'nun acı haberi Tokat Erbaa'da bulunan ailesine ulaştı. Kahraman şehidimiz hakkında kahreden detay ortaya çıktı.

09 Haziran 2018 Cumartesi 12:41
Şehit PÖH Said Uslu Hakkında Kahreden Detay Ortaya Çıktı

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde bulunan Kaval Dağı'nda devam eden operasyonlar sırasında şehit olan özel harekat polisi Said Uslu  ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı.

Vurulmasının ardından bölgeden helikopterle alınıp Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan polis memuru Said Uslu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

Polis memuru Said Uslu'nun cenazesi, 23'üncü Jandarma Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketi Tokat'a gönderildi.

1 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

29 yaşındaki şehit PÖH Uslu'nun acı haberi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan baba ocağına ulaştı. Şehidin 1 ay önce Şeymanur Kavuncu Uslu ile nikah kıydığı ve gelecek ay sonunda düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Şırnak'ın Güneyçam bölgesinde bölücü terör örgütü üyesi PKK'lı teröristlerle saat 04.00 sıralarında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekât Polis Memuru Said Uslu'nun acı haberi, Ahmet-Abide Uslu çiftine verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini Kaymakam Bülent Karacan ve Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım verdi. Haberi alan anne baba ile aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

YEĞENİNİN FERYADI

İki kardeşin büyüğü olan şehidin 1 ay önce Şeymanur Kavuncu Uslu ile nikahlandığını ve gelecek ay sonunda ise düğün yapacağını söyledi. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Baba Ahmet Uslu evin önünde vatandaşlardan gelen taziyeleri kabul etti. Bu sırada eve gelen yeğeni baba Ahmet Uslu'nun boynuna sarılıp "Amca ne olur şaka de, biz onun düğününü yapacaktık" diyerek gözyaşı döktü.

Naaşı bugün kente getirilecek olan Şehit Özel Harekât Polisi Said Uslu'nun cenazesinin, akşam ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından Karayaka beldesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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