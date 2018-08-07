Şehit Annesine Büyük Ayıp!..

Antalya'da yaşayan şehit annesi 8 yıl önce Diyarbakır'da görev yaparken şehit olan oğlu için ödenen şehitlik tazminatını büyük bir bölümü akrabalarına borç olarak verdiğini ama geri alamadığını belirterek dolandırıldığını söyledi.

Antalya'ya bağlı Kepez ilçesinin Göçerler Mahallesi’nde tek katlı bir evde yaşımını sürdüren 53 yaşındaki Dürüye Yalın’ın oğlu Jandarma Er Cemal Yalın, 8 yıl önce Dicle İlçe Emniyet Amirliğine düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu şehit olmuştu. Devlet, şehit annesine yaklaşık 60 bin lira şehitlik tazminatı ödedi. Şehit annesinin iddiasına o dönemde acıları ile boğuşurken kıramadığı yakınlarından 3’üne toplam 37 bin 500 lira borç para verdi. Aradan geçen 6 yıla rağmen akrabalarından parasını alamayan Düriye Yalın, borç içinde kredilerle kızını birkaç gün önce evlendirdi.



Evinin arsası için de 27 bin 500 lira bedel gelen şehit annesi Dürüye Yalın, maddi sıkıntı içine düştü. Son bir kez yakınlarından parasını isteyen ve olumsuz cevap alan Dürüye Yalın, parasını alabilmek için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kızının düğün töreniyle birlikte çevresine 70 bin lira civarında borcu olan şehit annesi Yalın, en büyük darbeyi ise dün yaşadı. Acılı anne dün ölüm yıl dönümünde Uncalı Kent Mezarlığı’ndaki oğlunun mezarına gidemedi. Oğlunun fotoğraflarına sarılıp, ağlayarak teselli bulmaya çalışan şehit annesi Düriye Yalın’ın tek isteği oğlunun şehitlik tazminatının akrabaları tarafından kendisine geri verilmesi.

Şehit Annesi Düriye Yalın'ın açıklamaları şöyle;



Gözyaşları içinde durumunu anlatan şehit annesi, oğlunu 8 yıl önce mayıs ayının 26’sında 100 lira harçlıkla vatani görevine gönderdiğini hatırlattı. Kimsenin kendisine o dönem yardımda bulunmadığını, komşusunun verdiği 100 lirayı oğluna verdiğini dile getiren acılı anne Dürüye Yalın şunları söyledi;

"Acemi birliğinin ardından 6 gün izne geldi, o zaman kuzumu gördüm son kez. Diyarbakır Dicle’de 8 yıl önce 5 Ağustos'ta şehit oldu oğlum. Dünyalarım göçtü. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Oğlum şehit olunca devlet 60 bin lira para verdi. Paranın 30 bin lirasını borcumuza verdim. Elimde de para vardı, acılı halimden yararlanan bazı akrabalarımdan birine 15, birine 12.5, diğerine 10 bin lira borç para verdim" ifadelerini kullandı.

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